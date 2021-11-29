Mevsimlik tarım işçilerini aşılama çalışmaları devam ediyor

AA 29 Kasım 2021 Pazartesi 15:12 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 15:12

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aşılama oranının artırılması için sağlık ekipleri, yoğun çalışma yürütüyor. Bu kapsamda sağlık çalışanları aşılama oranının yükseltilmesi amacıyla 44 mobil ekip ve 9 sabit nokta aracılığıyla hizmet sunuyor. Sağlık çalışanları kırsal mahalleleri, okulları ve evleri ziyaret ederek aşı hakkı tanımlanan her bireye ulaşmaya çalışıyor. Çalışmalar kapsamında İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ve sağlık ekipleri, Siverek ilçesine bağlı Karacadağ Kavaklıdere Mahallesi'ndeki mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti, aşı konusunda bilgilendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Mehmet Gülüm, kent genelinde aşı oranının yükseltilmesi konusunda yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

Çalışmalar kapsamında mevsimlik tarım işlerini ziyaret ettiklerini dile getiren Gülüm, şöyle konuştu:

"Mevsimlik işçilerin aşılanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde muhtarlarımız ile irtibat halindeyiz. Bu kapsamda Siverek Karacadağ Kavaklıdere Mahallesi Muhtarı Salih İrgen'in yaylalarda hayvancılık yapan mahalle sakinlerinin evlerine döndüğünü bilgisini iletmesiyle sağlık ekiplerimiz, Şanlıurfa'ya yaklaşık 165 kilometre Siverek'e 65 kilometre uzaklıktaki mahalleye gelerek vatandaşlarımızın aşılarını yaptı. Bu mahalleye sağlık ekiplerinin ikinci gelişi ve mahallenin tamamına yakın kısmı aşılandı. Muhtar İrgen, sağlık ekipleri mahalleye gitmeden önce kapı kapı dolaşarak aşı olmaları konusunda ikna çalışması yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum."

Kavaklıdere Mahallesi Muhtarı Salih İrgen de sağlık çalışanlarına teşekkür etti.