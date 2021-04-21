Meyer-Landrut: PIKTES bir yıl daha uzatılacak

AA 21 Nisan 2021 Çarşamba 13:44 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 13:44

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesini (PIKTES) bir yıl daha uzatmaya karar verdiklerini bildirdi.

Meyer-Landrut, Adana Valiliğini ziyaret etti, Vali Süleyman Elban ile basına kapalı görüştü.

Daha sonra Adana Müzesini gezen ve buradaki eserlerle ilgili Müze Müdürü Nalan Yastı'dan bilgi alan Meyer-Landrut, gazetecilere kentteki ziyaretlerine ilişkin açıklama yaptı.

Meyer-Landrut, AB programları çerçevesinde, Adana'da da çeşitli projeler yürütüldüğünü söyledi.

PIKTES ekibiyle toplantı yapacağını aktaran Meyer-Landrut, şunları kaydetti:

"Mülteci krizine yönelik destek programı dahilinde eğitim kısmına büyük destek sunuyoruz. Eğitim kısmında da iki kısım söz konusu. Bunlardan biri okulların inşa edilmesi ve yenilenmesi. Bu çerçevede de Adana'da 39 okul, tüm Türkiye'de 400 okul inşa ettik. Projenin ikinci ayağında da PIKTES üzerinden öğretmenlerimize destek oluyoruz ve onlara eğitim veriyoruz. Bu vesileyle Türkiye'de bulunan Suriyelilerin, ev sahibi ülkenin çocuklarıyla aynı bilgi düzeyinde eğitim almalarını sağlamaya çalışıyoruz. PIKTES ekibiyle yapacağım toplantıda bu projeyi önümüzdeki seneye uzatmaya karar verdiğimizin müjdesini de vereceğim. Halihazırda devam eden salgın döneminde eğitim çok daha önemli bir hal aldı. PIKTES ekibinin de gösterdiği gayret son derece olağanüstü. Biz de onlara projeyi uzatmak vesilesiyle daha fazla destek sunacağız."

Müze ziyaretinin ardından Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, tarihi Taş Köprü ve Ulu Cami'yi de gezdi.