Meyve bahçeleri alevlere teslim oldu! 1 kişi hastanelik oldu

Yangın, Osmaniye Fakıuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki meyve bahçelerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında çok sayıda meyve ağacı ile bahçedeki sulama sistemi zarar gördü. Yangının ardından bölgede yapılan kontroller sırasında bir vatandaş arazide baygın halde bulundu. Duman ve aşırı sıcaktan etkilendiği değerlendirilen kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan vatandaşın tedavi altına alındığı öğrenildi.