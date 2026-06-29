İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2026 Pazartesi / 14 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,6478
  • EURO
    53,299
  • ALTIN
    6032.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meyve bahçeleri alevlere teslim oldu! 1 kişi hastanelik oldu
Güncel

Meyve bahçeleri alevlere teslim oldu! 1 kişi hastanelik oldu

Osmaniye'de çıkan anız yangınının meyve bahçelerine sıçraması sonucu çok sayıda meyve ağacı ile sulama sistemi zarar gördü. Yangın bölgesinde baygın halde bulunan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

IHA29 Haziran 2026 Pazartesi 17:31 - Güncelleme:
Meyve bahçeleri alevlere teslim oldu! 1 kişi hastanelik oldu
ABONE OL

Yangın, Osmaniye Fakıuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki meyve bahçelerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında çok sayıda meyve ağacı ile bahçedeki sulama sistemi zarar gördü. Yangının ardından bölgede yapılan kontroller sırasında bir vatandaş arazide baygın halde bulundu. Duman ve aşırı sıcaktan etkilendiği değerlendirilen kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan vatandaşın tedavi altına alındığı öğrenildi.

  • anız yangını
  • meyve bahçesi
  • sulama sistemi

ÖNERİLEN VİDEO

Karne heyecanıyla yola atladı: 13 yaşındaki çocuk ölümün kıyısından döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.