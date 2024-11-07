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Mezar kazmak için geldiler gözlerine inanamadılar! Ekipler bölgeyi güvenlik çemberine aldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde hayatını kaybeden Nuri Kavas (26) için mezar kazılırken, tarihi eser niteliği taşıyan kırık seramik küp parçaları ve 500'ün üzerinde sikke bulundu.

DHA7 Kasım 2024 Perşembe 18:09 - Güncelleme:
Mezar kazmak için geldiler gözlerine inanamadılar! Ekipler bölgeyi güvenlik çemberine aldı
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İlçeye bağlı Yunusoğlu Mahallesi'nde trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Nuri Kavas'ın defni için mahalle mezarlığında kazı yapıldı. Defin işlemi sırasında mahalleli toprakta kırık seramik küp ve içerisinde çok sayıda sikke buldu.

BÖLGE GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevreyi güvenlik çemberine aldı. Jandarma durumu Müze Müdürlüğüne haber verdi.

500'DEN FAZLA SİKKE BULUNDU

Müze Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma gözetiminde yapılan çalışmada mezar yerinde 500'ün üzerinde sikke bulundu. Seramik küp parçaları ve sikkeler muhafaza altına alındı.

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