Mezar yeri bakarken ölüme gittiler! Dayı ve yeğen gözyaşlarıyla uğurlandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde dün sabah saatlerinde annesi Ayşe Şimşek için mezar yeri bakmaya giden Rayif Şimşek ile yeğeni Emin Yılmaz, Kovanlık-Aydındere yolunda geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 28 ES 850 plakalı otomobilin Pazarsuyu Deresi'ne uçması sonucu Rayif Şimşek araç içinde sıkışarak, sürücü Emin Yılmaz ise yaklaşık 2 kilometre aşağıda cansız halde bulunmuştu.

Kazada hayatını kaybeden dayı ile yeğeni için Giresun Teyyaredüzü Serpile Hatun Camii'nde Cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, siyasi parti temsilcileri ve yakınlarıyla vatandaşlar katıldı. Şimşek ve Yılmaz'ın cenazeleri, dualarla Teyyaredüzü Mahallesi kabristanlığında toprağa verildi.