İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4328
  • EURO
    6,9654
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    89674.4
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mezar ziyareti için suların çekilmesini bekliyorlar
Güncel

Mezar ziyareti için suların çekilmesini bekliyorlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 10 yıl önce yapılan baraj dolayısıyla su altında kalan mezarlıkta yakınları bulunan vatandaşlar, mezar ziyareti için suyun çekilmesini bekliyor.

AA25 Mart 2020 Çarşamba 16:20 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 16:20
ABONE OL

Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin kardeşi Savcı Bey'in oğlu Baykoca Bey'in türbesinin de bulunduğu Kırsal Hamzabey Mahallesi'nde, 10 yıl önce baraj inşa edildi.

Barajın su tutmasıyla mahallenin mezarlığı sular altında kaldı. Zaman zaman suyun çekilmesiyle yakınlarının mezarını ziyaret eden vatandaşlar, yine suyun çekilmesini bekliyor.

Mahalle Muhtarı Sadullah Arda, Hamzabey Mahallesi'nin tarihinin 1200'lü yıllara dayandığını belirtti.

Yaklaşık 10 yıl önce mahalleye baraj yapıldığını anımsatan Arda, şunları kaydetti:

"Suların yükselmesiyle 3 ayrı mezarlığımız sular altında kaldı. Su seviyesi yükseldiğinde mezarlarımız sular altında kalıyor. Sular çekildiğinde ise mezarlıklarımız ortaya çıkıyor. Sular çekilip mezarlar ortaya çıkınca mahalle sakinleri buraya gelip merhum akrabalarına dua ediyorlar. Buraya gelebilmek, dua edebilmek için suların çekilmesini bekliyoruz. Tabi suyun çekilme zamanları belli olmuyor."

İçişleri Bakanlığı dün duyurmuştu! Marketler için yeni düzenleme bugün başladı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan bu ahlaksızlıktır
Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan bu ahlaksızlıktır

Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan bu ahlaksızlıktır

Türkiye'nin sayesinde elde ettik
Türkiye'nin sayesinde elde ettik

Türkiye'nin sayesinde elde ettik

Putin'den kritik Suudi Arabistan kararı
Putin'den kritik Suudi Arabistan kararı

Putin'den kritik Suudi Arabistan kararı

Koronavirüs salgını... Nisan ayını işaret etti ve ekledi: Daha zorlu geçecek
Koronavirüs salgını... Nisan ayını işaret etti ve ekledi: Daha zorlu geçecek

Koronavirüs salgını... Nisan ayını işaret etti ve ekledi: Daha zorlu geçecek
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.