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  • Mezarlara zarar verdi, Türk bayraklarını söktü! Savunması şaşkına çevirdi
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Mezarlara zarar verdi, Türk bayraklarını söktü! Savunması şaşkına çevirdi

Antalya'da 25 mezara zarar veren zanlı tutuklandı. Zanlının moralinin bozuk olduğunu bu sebeple mezarlara zarar verdiğini söylediği öğrenildi.

AA25 Aralık 2020 Cuma 15:05 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 15:05
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Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçeyaka Mahallesi'ndeki 25 mezarın mermerlerinin kırılması ve şehit mezarlarındaki 3 Türk bayrağının direklerinden sökülerek alınmasına ilişkin araştırma başlattı.

Ekipler, daha önce hakkında "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme" suçundan işlem yapılan A.Y'yi gözaltına aldı.

Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, moralinin bozuk olduğunu, bu sebeple mezarlara zarar verdiğini ve şehit mezarlarındaki Türk bayrağını direklerden sökerek aldığını, nereye attığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

Zanlı, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "mezarlıklara zarar verme", "açıktan hırsızlık", "Türk Bayrağı Kanunu'na muhalefet etmek" suçlamasıyla tutuklandı.

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