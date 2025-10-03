İSTANBUL 25°C / 16°C
3 Ekim 2025 Cuma
  Mezarlık sular altında kaldı! Muğla'da sağanak hayatı felç etti
Güncel

Mezarlık sular altında kaldı! Muğla'da sağanak hayatı felç etti

Muğla'da etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Merkez mezarlığında birçok kabir sular altında kaldı. Su baskınlarının meydana geldiği mahallelerde ise araçlar sular altında kaldı.

AA3 Ekim 2025 Cuma 13:14
Mezarlık sular altında kaldı! Muğla'da sağanak hayatı felç etti
Ortaca ilçesinde akşam saatlerinden bu yana şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor. Yağış nedeniyle kent merkezi ile bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Merkez mezarlığında birçok kabir sular altında kaldı. İlçede yağış nedeniyle zaman zaman hasarlı kazalar da yaşandı.

Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde kıyıda bağlı bir tekne battı. Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Fırtına nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.

Menteşe ilçesinde ise sağanak ve dolu sebebiyle su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, yayalar zor anlar yaşadı.

Bodrum'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu ilçede 12 metrelik bir tekne kıyıya sürüklendi.

FETHİYE'DE DE YAĞIŞ VARDI

Fethiye ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle kara yollarında su birikintileri oluştu.

