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Mezarlıkta anne ve iki kızını öldürmüştü... Cezası belli oldu

Adana'da mezarlık ziyaretinde anne ve iki kızını tabancayla öldüren tutuklu sanığa, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıl hapis cezası verildi.

AA6 Mart 2025 Perşembe 09:56 - Güncelleme:
Mezarlıkta anne ve iki kızını öldürmüştü... Cezası belli oldu
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Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Şemsettin Erkuvan cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Erkuvan savunmasında, mezarlıktaki olaydan 2 ay önce oğlu Muzaffer Erkuvan'ın hayatını kaybettiğini söyledi.

Oğlunun intihar ettiğine inanmadığını belirten Erkuvan, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Olay günü oğlumun mezarını ziyarete gitmiştim. Onları görünce ölen oğlum Muzaffer aklıma geldi ve tahrik oldum. Her şey bir anda gelişti. Vicdanınıza ve adaletinize sığınırım." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını tekrar ederek, sanığın "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, "kadına yönelik kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- OLAY

Merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'nda, 21 Ekim 2024'te Güldane Gerçek, 24 Ağustos 2024'te intihar eden ve daha önce birlikte yaşadığı Muzaffer Erkuvan'ın kabrini ziyaret etmişti. Bu sırada Erkuvan'ın babası Şemsettin Erkuvan, intihardan sorumlu tuttuğu Güldane Gerçek ile yanındaki ablası Gaye ve annesi Şenay Gerçek'i tabancayla ateş ederek öldürmüştü. Polis ekiplerince yakalanan Şemsettin Erkuvan, 26 Ekim 2024'te tutuklanmıştı.

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