Osmaniye'de mezarlıkta park halindeki bir otomobilde boğazları kesilmiş halde bulunan 2 gencin ölümüyle ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yerinde, üzerinde isimlerinin yazılı olduğu bir bıçak ele geçirilirken, ilk incelemelerde torpido üzerinde yeni alınmış şef bıçağına ait kutunun bulunması dikkat çekti.

Olay, dün akşam saatlerinde Asri Mezarlık içerisinde meydana geldi. Mezarlık içerisinde park halinde bulunan bir otomobilde hareketsiz yatan iki kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araç içerisinde bulunan V. Ç. (19) ile E. K.'nin (16) hayatını kaybettiği belirlendi. Vücutlarında kesici alet yarası bulunan iki gencin cenazeleri, olay yerinde savcılık ve polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin araçta yaptığı ilk incelemede, torpido üzerinde yeni alınmış bir şef bıçağına ait kutu olduğu görülürken, olay yerinde herhangi bir boğuşma izine rastlanılmadığı öğrenildi. Ayrıca otomobilde, üzerinde V.Ç ve E.K'nın isimlerinin yazılı olduğu bir bıçak ele geçirildiği bildirildi.

Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, elde edilen ilk bulgular doğrultusunda V. Ç.'nin E.K.'yi öldürdükten sonra kendi boğazını keserek intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

İki kişi araç içinde ölü bulundu