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  • Mezarlıkta katledilen 6 yaşındaki Şirin'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
Güncel

Mezarlıkta katledilen 6 yaşındaki Şirin'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğuna ilişkin yürütülen soruşturmada, cinsel istismar bulguları tespit edildi.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 12:52 - Güncelleme:
Mezarlıkta katledilen 6 yaşındaki Şirin'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
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Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve Feriköy Mezarlığı'nda bulunan 6 yaşındaki Ş.E.H'nin öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı belirlendi.

- NE OLMUŞTU ?

Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Ş.E.H, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli M.Ö. ise tutuklanmıştı.

Ş.E.H'nin cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verilmişti.

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