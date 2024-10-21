Alınan bilgiye göre, Güldane Gerçek (20), 24 Ağustos'ta intihar eden daha önce birlikte yaşadığı Muzaffer E'nin Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Bu sırada Muzaffer E'nin babası Şemsettin E. (44), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Gerçek ile yanındaki ablası Gaye (22) ve annesi Şenay Gerçek'e (44) tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, kurşunların isabet ettiği anne ve kızlarının hayatını kaybettiğini belirledi.

Mezarlıkta inceleme yapan polis, motosikletle kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

