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Mezuniyet töreninde LGBT propagandası: Soruşturma başlatıldı

Uşak Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde sahneye çıkan bir öğrencinin LGBT sapkınlığını temsil eden bayrağı açtığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yayılan görüntülerin ardından Uşak Üniversitesi'nden açıklama geldi. Açıklamada 'Üniversitemiz yönetim birimlerinin bu şahsi eylemi tasvip etmesi ve desteklemesi imkansızdır. Söz konusu şahsî davranışla ilgili resmi işlemler başlatılmıştır' ifadeleri kullanıldı.

19 Temmuz 2023 Çarşamba 15:10 - Güncelleme:
Mezuniyet töreninde LGBT propagandası: Soruşturma başlatıldı
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Müslüman aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığı bu kez üniversitede hortladı.

Uşak Üniversitesi'nde bir öğrenci, mezuniyet töreninde LGBT paçavrası açtı. Sosyal medyada yayılan bu görüntülerin ardından Uşak Üniversitesi'nden açıklama geldi.

"RESMİ İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR"

Uşak Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nün 17.07.2023 tarihindeki mezuniyet töreni sırasında mezun öğrencilerden birisi kıyafetine gizlediği LGBT paçavrasını hiçbir yetkilinin izni ve bilgisi olmaksızın tören esnasında provokasyon amacıyla ânî bir hamle ile açmıştır. Üniversitemiz yönetim birimlerinin bu şahsi eylemi tasvip etmesi ve desteklemesi imkansızdır. Söz konusu şahsî davranışla ilgili resmi işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Öte yandan LGBT paçavrasını açarak sapkınlığın propagandasına alet olan öğrencinin gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı sildiği öğrenildi.

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