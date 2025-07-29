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  • MGK dördüncü kez toplanıyor: Masada 'Terörsüz Türkiye' var
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MGK dördüncü kez toplanıyor: Masada 'Terörsüz Türkiye' var

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında bu yıl dördüncü kez toplanacak. Toplantında Türkiye'de devam eden orman yangınları, Terörsüz Türkiye süreci ile küresel ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

HABER MERKEZİ29 Temmuz 2025 Salı 11:59 - Güncelleme:
MGK dördüncü kez toplanıyor: Masada 'Terörsüz Türkiye' var
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Beştepe'deki toplantının öncelikli gündemi; orman yangınları ve Terörsüz Türkiye süreci...

Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan yangınlar masaya yatırılacak. Müdahale kapasitesi, alınan önlemler ve sabotaj ihtimali güvenlik çerçevesinde tartışılacak.

ADIM ADIM TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar da değerlendirilecek. Terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz'da başlattığı silah bırakma süreci, sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerle birlikte ele alınacak. Örgütün Suriye ve Avrupa yapılanmalarından doğabilecek güvenlik riskleri görüşülecek.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın siyasi parti temaslarının yansımaları da kurulun gündeminde olacak.

BÖLGESEL TEHDİTLER DE MGK GÜNDEMİNDE

Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemindeki bir diğer başlık ise Suriye'deki gelişmeler. Suriye hükümeti ile Dürziler arasında sükunet sağlanması için atılacak adımlar değerlendirilecek. İsrail'in saldırgan tutumu ve Gazze'de ateşkes için yürütülebilecek küresel diplomasi seçenekleri masada olacak.

UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ GÜNDEM MADDELERİ ARASINDA

Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili ateşkes ve kalıcı barış için Türkiye'nin ev sahipliğindeki diplomasi süreci konuşulacak. Heyetlerin yeniden İstanbul'da buluşması için gösterilecek çabalar değerlendirilecek.

  • milli güvenlik kurulu
  • terörsüz türkiye
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