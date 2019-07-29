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MGK’da bugün kritik başlıklar masada

Milli Güvenlik Kurulu’nda(MGK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Suriye’nin kuzeyinde yaşanan gelişmelerin ağırlıklı olarak ele alınacağı toplantıda son dönem Başkan Erdoğan’ın da sıkça mesaj verdiği Fırat’ın doğusuna gerçekleştirebilecek olası operasyon öncelikli gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Operasyon için devam eden hazırlıklarla ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın sunum yapması bekleniyor.

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TÜRKİYE’NİN BEKLENTİSİ 

Ayrıca Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması gündemde olan ve görüşmelerde ABD’li yetkililerin önerilerinin Türkiye’nin beklentilerini karşılamadığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından açıklanan “güvenli bölge” konusu da masanın önemli gündem maddelerinden bir diğerini oluşturuyor. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin geçen hafta Ankara’da gerçekleştirdiği temaslarda konuşulan detaylarının MGK toplantısında masaya yatırılması bekleniyor. Ayrıca Jeffrey’in temaslarının yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı’nda ABD’li askeri heyetle gerçekleştirilen görüşmelerde dile getirilen öneriler de MGK’da değerlendirilecek. 

İZLENECEK OLAN YOL 

Birinci etabının teslimatında büyük oranda gelişme kaydedilen S 400 hava savunma sistemiyle ilgili devam eden sürecin değerlendirileceği MGK toplantısında ayrıca Türkiye’nin F 35 savaş uçağı programından çıkarılması durumunda izlenecek yol haritası ve atılacak karşı hamleler ele alınacak. 

ARAMA ÇALIŞMALARI 

Doğu Akdeniz’de Türk gemilerinin yürüttüğü sondaj ve arama çalışmalarının da MGK’da ele alınacak bir başka başlığı oluşturduğu dile getiriliyor. Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin diplomatik ve enerji boyutuyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından MGK’da ayrı ayrı bilgi vermesi beklenirken, gelişmelerin yarattığı bölgesel askeri hareketliliğe ilişkin ne tür tedbirlerin alındığının da Milli Savunma Bakanlığı’nca ortaya konması bekleniyor.

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