İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2022 Çarşamba / 18 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2649
  • EURO
    18,2808
  • ALTIN
    1000.19
  • BIST100
    3358.32
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MGM açıkladı: Marmara'da hava sıcaklığı artacak
Güncel

MGM açıkladı: Marmara'da hava sıcaklığı artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyretmesinin beklendiğini açıkladı.

DHA14 Eylül 2022 Çarşamba 15:04 - Güncelleme:
ABONE OL

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının, yarından itibaren pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Söz konusu açıklamada, ani sıcaklık değişimine karşı da uyarı yapıldı. Bölgede en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 30- 32, Edirne'de 35- 37, Kırklareli'de 31- 33, Kocaeli'de 37- 41, Sakarya'da 37- 40, Yalova'da 33- 35 ve Tekirdağ'da 30- 33 derece olarak beklendiği kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.