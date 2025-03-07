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MHP ''8 Mart, 8 Güçlü Kadın, Her Hikaye Bir Zafer'' programı düzenleyecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ankara'da '8 Mart, 8 Güçlü Kadın, Her Hikaye Bir Zafer' programı düzenleyecek.

AA7 Mart 2025 Cuma 14:16 - Güncelleme:
MHP ''8 Mart, 8 Güçlü Kadın, Her Hikaye Bir Zafer'' programı düzenleyecek
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, yaptığı yazılı açıklamada, "8 Mart, 8 Güçlü Kadın, Her Hikaye Bir Zafer" programı ve iftar buluşmasının, yarın, ATO Congresium'da gerçekleştirileceğini belirtti.

Programa, Türkiye'nin 81 ilinden MHP Kadın, Aile, Çocuk ve Engellilerden Sorumlu (KAÇEP) il ve ilçe başkanları ile KAÇEP mensupları ve özel konukların katılacağını kaydeden Yurdakul, "Bu programda önemli zaferlere ve fedakarlıklara imza atan 8 Türk kadınını taltif edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki konumlarıyla Türk milletinin geleceğinde önemli sorumluluklar üstlendiklerini vurgulayan Yurdakul, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenecek programımızın ismini, '8 Mart, 8 Güçlü Kadın, Her Hikaye Bir Zafer' olarak belirledik. Milliyetçi Hareket Partisi, kadınları başının tacı olarak görür ve kıymet gösterir. Liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin himayelerinde düzenlenen bu programda MHP KAÇEP mensuplarımızı ve değerli misafirlerimizi gönül soframızda ve iftar davetimizde ağırlayacağımız için çok mutluyuz."

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