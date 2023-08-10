MHP Ankara İl Başkanı Doğan, engelli bireylerle bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığına hayırlı olsun ziyaretine gelen engelli vatandaşlar, İl başkanı Alparslan Doğan'a başarılar dileyerek, engelli vatandaşlarımızın Ankara'da yaşadığı sorunlardı dile getirdi. Doğan; 'Engelli kardeşlerimizin duygu, düşünce ve dilekleri üzerinde daha fazla düşünmemizin icap ettiği bir zaman dilimi içindeyiz. Bizler de bunun farkında olarak engelli vatandaşlarımızın daha konforlu bir hayat sürmesi için onlarla istişare içinde kalmayı önemli buluyoruz'.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN DOĞAN'DAN YARDIM SİTEDİLER

İnsan olmaktan kaynaklanan vazgeçilmez haklara ulaşılması hususunda, engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları zorlukları anlatan engelli bireyler; Engelli yolları, Kaldırım rampaları, Üst Geçitler ve Yürüyen Merdivenlerin engelli bireyler uygun tasarlanmamasından dolayı zorluklar çektiğini bildirdiler. Engelli kardeşlerimizin bağımsız olarak hayatlarını idame ettirebilmeleri ve günlük faaliyetlerde bulunabilmeleri için alınması gereken önlemler hakkında taleplerde bulundurlar.

'MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ OLARAK SAMİMİ NİYET VE DÜŞÜNCELERİMİZDEN ÖDÜN VERMEDEN YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Engelli vatandaşları dinleyen Doğan, "Engelli kardeşlerimizin rahatı ve huzuru için herkes özveride bulunmalı; zorda kalan, çaresizce bekleyen, umutsuzca duran kim varsa yardım ve şefkat eli mutlaka uzatılmalıdır. Bu konuda tüm vatandaşlarımıza büyük görev düşmektedir. Fakat asıl önemli görev belediyelerimizindir. Belediyeler; vatandaşlarımızın en hızlı şekilde ulaşabildiği, derdine derman aradığı yuvalardır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 'ÜRETKEN BELEDİYECİLİK' anlayışında tüm vatandaşlarımızın problemlerini çözmek bulunmaktadır. Bu düsturda en ivedi şekilde çözüme kavuşması gereken konu Engelli kardeşlerimin sorunları ve taleplerine cevap vermektir. Burada sizlerin huzurunda Ankara'nın il ve ilçe belediye başkanlarına sesleniyorum. Engelli vatandaşlarımızın problemlerini listenizin en üst sırasına koyun ve bu sorunları bir an önce çözün. Bu konunun takipçisi ve destekçisiyiz. Siz bu sorunlara cevap veremiyorsanız, vatandaşlarımızın ve engelli bireylerimizin desteğiyle bizler 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde sizlere gerekli dersi vereceğiz' 'dedi.

"ULAŞIMDAN EĞİTİME, ÇALIŞMA HAYATINDAN SAĞLIK HİZMETİNE VARINCA KADAR HER ALANDA SİZLERİN YANINDAYIZ'

Milliyetçi Hareket Partisi Belediyelerinin ve Meclis Üyelerinin Engelli vatandaşlarımızın için çalışmalarından bahseden Doğan; Belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz ile yaptığımız toplantıda Engelli vatandaşlarımızın sorunları ana gündem maddelerimizden birini oluşturdu. Yapacakları projelerde engelli vatandaşlarımızın hassasiyetlerini gözetmeleri, özellikle yol, kaldırım, üst geçit ve asansörlerde sorunsuz bir yönetin olması gerekliliğini bildirdik. Meclis üyelerimizi Ankara'nın her bölgesinde Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmekle görevlendirdik. Örneğin; Söğütözü metro durağı üzerinde bulunan üst geçidin ayağında bugün hala asansör ya da yürüyen merdiven bulunmamaktadır. Söğütözü metrosunun yürüyen merdivenleri bile daha yeni yeni aktif kullanılmaya başladı. Orada bulunan üst geçit için ABB meclisinde bulunan MHP Gurubumuz bir önerge verdi. İnşallah en kısa sürede bu konunun çözüme kavuşacağını umut ediyoruz. Bu sadece bir örnek. Bugün Ankara'da kullanılan toplu taşıma araçları içerisindeki anons sistemleri doğru düzgün çalışmıyor. Bunların da bir an önce çözüme kavuşmasını bekliyoruz. Bir belediye engelleri kaldırmak için hizmet eder. Engel oluşturmak için değil' dedi.