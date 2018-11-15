MHP belediye başkan aday isim listesi 2019 MHP son dakika il ilçe isim isim aday listesi

MHP'nin yerel seçim belediye başkan adayları kimler? Milliyet Hareket Partisi (MHP) belediye başkan aday isimleri açıklandı mı? İstanbul Ankara İzmir MHP belediye başkan adayları kimler seçildi? Yurt geneli MHP il ilçe isim isim aday listesinde kimler var? Yerel seçim ne zaman? soruların yanıtları merak ediliyor. Türkiye, 24 Haziran’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ardından yerel seçimler için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu, 12 Kasım’dan itibaren yerel seçim hazırlıklarına başladı. Alınan son dakika bilgisine göre MHP'de 5 büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu. MHP, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serdar Sevimli'yi aday gösterecek. İşte 2019 yerel seçimde MHP belediye başkan aday isim listesi

MHP, yerel seçimler için belirlediği bazı belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan isimlerden 5'i MHP'nin güçlü olduğu büyükşehirler oldu.

MHP, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serdar Sevimli'yi aday gösterecek.



MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçimlere ilişkin şu açıklamayı yaptı:



"Her yer için çalışmalarımız devam ediyor. Çok sayıda sürpriz aday söz konusu olabilir. Parti içinden, dışarıdan, sevilen sayılan, partimizin ilkelerini benimsemiş üretken belediyecilik anlayışını benimsemiş çok sayıda aday adayı ihtiyacımız var. Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de aday adaylarından bir ücret talebi söz konusu değildir."

İŞTE 5 BÜYÜKŞEHİR ADAYI...

MHP, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serdar Sevimli'yi aday gösterecek.







SÖZLÜ'YE AYLAR ÖNCE SÖYLEMİŞTİ...

Adana Büşükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etmiş ve Bahçeli'nin ziyaret sırasında Sözlü'ye, "Siz halen Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızsınız, aynı zamanda büyükşehir belediyesi başkan adayımızsınız, yolunuz açık olsun" dediği ortaya çıkmıştı.



ETMESGUT ADAYI ENVER DEMİREL:

Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali töreninde konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli yaklaşan yerel seçimlerde Etimesgut Belediye Başkan Adaylarının yeniden Enver Demirel olacağını açıklamıştı.

HÜSEYİN SÖZLÜ KİMDİR:

Hüseyin Sözlü, 2 Mayıs 1965 yılında Ceyhan’da dünyaya geldi. Üç dönem Ceyhan Belediye Başkanlığı yapan Hüseyin Sözlü son seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına %33.51’lik oy oranı ile seçildi. İşte merak edilenleri..



Hüseyin Sözlü, ilköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini ise Ceyhan Yaltır Kardeşler Ortaokulu ve Ceyhan Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne girerek 1989 yılında ziraat mühendisi olarak mezun oldu. 1990 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde işletme mühendisi olarak göreve başladı. 1997 yılında DSİ kösreli işletme ve bakım başmühendisliğine atandı.



1999'dan 2013’e kadar aralıksız üç dönem Milliyetçi Hareket Partisi’nden Ceyhan Belediye Başkanlığı'na seçildi. 30 Mart 2014 günü yapılan yerel seçimlerde, %33.51’lik oy oranı ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.



Bunun yanı sıra Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası Genel Başkanlığ görevini yürütmektedir.



Ceyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemle bazı sokak ve caddelerin parke taşı ihalesinde yolsuzluk yaptığı ve yaklaşık 3 milyon liralık kamu zararına yol açtığı iddiasıyla yargılandığı davada, “edimin ifasına fesat karıştırma, rüşvet almak, vermek ve rüşvete aracılık yapmak” suçlarından 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

HAMİT TUNA KİMDİR:

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın kim olduğu, MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmasının ardından merak konusu oldu. İşte, uzun yıllardır Toroslar ilçesinde belediye başkanı olarak görev yapan Hamit Tuna hakkında merak edilen detaylar...



1961 Yılında Mersin Yalınayak Köyü’nde doğdu. İlkokulu Yalınayak Köyü’nde, Liseyi Mersin Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı. 1982 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Bölümü’nü tamamladı. 1982-1984 yılları arasında Isparta Endüstri Meslek Lisesi ve Isparta Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü’nde öğretmenlik yaptı.



1985 yılında başlamış olduğum ticari hayatını devam ettirirken Lefke Avrupa Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nü bitirerek Elektrik Mühendisi oldu.



Aktif siyasi hayatına MHP Merkez İlçe kongresi ile başladı. 1995 yılında MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.

ENVER DEMİREL KİMDİR:

Etimesgut Belediye Başkanı ve MHP'li siyasetçidir. İlk mesleği "serbest muhasebeci"dir.



Daha sonraları siyasete yönelmiş ve Milliyetçi Hareket Partisi'ye üye olmuştur.



1995 - 1999 yılları arasında MHP Etimesgut İlçe Başkanlığı görevine seçilmiştir.



18 Nisan 1999 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçiminde, MHP'nin ve Etimesgut'luların teveccühü ile Belediye Başkanı olmuştur. 2004 yılına kadar bu görevi yürütmüştür. Ancak 2004 yılında yapılan yerel seçimleri kaybetmiştir.



18 Nisan yılında tekrar MHP Etimesgut İlçe Başkanlığı görevine başlamıştır. 29 Mart 2009 tarihindeki yerel seçimlere, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteğini alarak girmiştir. Seçimleri kazanarak Belediye Başkanlığına geri dönmüştür.