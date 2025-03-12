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MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, partisinin CHP ile herhangi bir görüşme yapmayacağını duyurdu. Özdemir, 'CHP'nin, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden, bağımsız kürdistan konusunda tavrını net olarak ortaya koymadan, kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımızın olmayacağını, Sayın Genel Başkanımızın iradelerinin de bu yönde olduğunu belirterek saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyoruz.' dedi.

Haber Merkezi12 Mart 2025 Çarşamba 00:53 - Güncelleme:
MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile görüşmeme kararı aldığını duyurdu.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, özel bir kanalın programında CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat'ın açıklamalarının "aziz milletimizin hiçbir evladı tarafından kabul edilemeyeceğini" söyledi.

Özdemir'in açıklamaları şu şekilde;

Terörsüz Türkiye hedefimizde MHP ve Cumhur İttifakı'nın duruşu gayet açık, temiz ve nettir.

Program içinde geçen konuyla alakalı sorduğumuz soruya CHP'li parti meclisi üyesinin, partisi adına tutarlı bir cevap verememesi, kendisinden önceki CHP'li tüm yetkilileri de tasdikleyen bir tutum olmuştur. CHP içi boş kavramlar ve tutarsız cümlelerle kamuoyunu oyalamayı hedeflemektedir.

Bu sebeple, Milliyetçi Hareket Partisi olarak CHP'nin, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden, bağımsız kürdistan konusunda tavrını net olarak ortaya koymadan, kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımızın olmayacağını, Sayın Genel Başkanımızın iradelerinin de bu yönde olduğunu belirterek saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyoruz.

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