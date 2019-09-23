MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Sağlık durumu son derece iyi, şuuru açık" dedi.

Yalçın şöyle konuştu: Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye geldi. İddia edildiği gibi beyin kanaması ya da kalp hastalığı yoktur. Şuuru açık, konuşabilir durumdadır. İstirahat etmektedir. Genel başkanımızın sağlık durumu iyi ve mükemmel durumdadır. Hiç bir şeyi yok. Tetkiklerin çoğu yapıldı.