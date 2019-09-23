23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7305
  • 6,2891
  • 279.487
  • 100087
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Bahçeli'nin sağlık durumu çok iyi

Hastaneden bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 'Bahçeli'nin sağlık durumu çok iyi.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Sağlık durumu son derece iyi, şuuru açık" dedi.

Yalçın şöyle konuştu: Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye geldi. İddia edildiği gibi beyin kanaması ya da kalp hastalığı yoktur. Şuuru açık, konuşabilir durumdadır. İstirahat etmektedir. Genel başkanımızın sağlık durumu iyi ve mükemmel durumdadır. Hiç bir şeyi yok. Tetkiklerin çoğu yapıldı.

Donanmanın gücüne güç katacak! İlk atış başarıyla gerçekleştirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yargı Reformu'nda yeni gelişme! Taslak metin paylaşıldı

Yargı Reformu'nda yeni gelişme! Taslak metin paylaşıldı

TEKNOFEST'e gelen ziyaretçi sayısı belli oldu

TEKNOFEST'e gelen ziyaretçi sayısı belli oldu

'Ölen adama ulaştık ama müsait değildi' dedi, izleyenler afalladı

'Ölen adama ulaştık ama müsait değildi' dedi, izleyenler afalladı

Avrupa'nın 5 büyük devi Vedat Muiriqi'ye talip oldu!

Avrupa'nın 5 büyük devi Vedat Muiriqi'ye talip oldu!

Kamu ve mahalli idarelerde 'çakar lamba' kararı

Kamu ve mahalli idarelerde 'çakar lamba' kararı

Teslim olan terörist anlattı: Bu şifreyle dağa gönderildim

Teslim olan terörist anlattı: Bu şifreyle dağa gönderildim

HSK Başkanvekili Yılmaz’dan 'Kıvanç Tatlıtuğ' açıklaması

HSK Başkanvekili Yılmaz’dan 'Kıvanç Tatlıtuğ' açıklaması

Türkiye'deki ilk saldırısı! Çocuğun parmağını kopardı

Türkiye'deki ilk saldırısı! Çocuğun parmağını kopardı
 

POPÜLER HABERLER

ABD kamuoyuna FETÖ uyarısı: Sizin de sorununuz

ABD kamuoyuna FETÖ uyarısı: Sizin de sorununuz

Görenleri resmen büyülüyor! Ziyaretçiler akın etti

Görenleri resmen büyülüyor! Ziyaretçiler akın etti

Fotoğraf sanatçıları eşsiz gün batımını fotoğrafladı

Fotoğraf sanatçıları eşsiz gün batımını fotoğrafladı

Orada yaşayan köylüler... Artık binlerce kat daha zenginler!

Orada yaşayan köylüler... Artık binlerce kat daha zenginler!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA