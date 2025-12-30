MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan ''Terörsüz Türkiye'' mesajı

Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yoğun ve netameli iç ve dış gündem konularının tesiri altında çalkantılı bir yıl geçirdiğini, bununla birlikte ülkenin 21. yüzyıla yönelik yüksek hedeflerine doğru bütün dahili ve harici engellemelere, risk faktörlerine rağmen emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Başta Terörsüz Türkiye olmak üzere Türkiye Yüzyılı'nı bütün unsurlarıyla gerçekleştirme yolunda atılan adımların kararlı şekilde sürdürüldüğüne dikkati çeken Yalçın, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından Terörsüz Türkiye kervanının yola çıkarılmasından bu yana MHP teşkilatları yollara düşüp binlerce kilometre mesafe almıştır. Divandan Kurullara, milletvekillerimizden teşkilat üyelerine kadar bütün MHP kadroları, Terörsüz Türkiye hakkında çeşitli toplum kesimlerini bilgilendirmek amacıyla harekete geçmiştir. Memleketin en ücra köşelerine kadar gidilerek vatandaşlarımızla kucaklaşılıp halleşilmiş, onların görüş, talep ve beklentileri alınmıştır. Bu çerçevede, MHP tarafından çeşitli ad ve temalar altında çok sayıda etkinlik düzenlenmiştir. Sadece 24 Ekim sonrasında yurt çapında başlatılan 'Hayırlı Günler Komşum' temalı ziyaretlerle 'Derdiniz Derdimizdir' konulu sohbet toplantılarının sayısı binleri aşmıştır. Şimdiye kadarki toplantı ve ziyaretler 41 bin 740'ı bulmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

- "KARANLIK ELLER, KİRLİ HESAPLARINDAN VAZGEÇMEMİŞTİR"

Semih Yalçın, partisinin Terörsüz Türkiye konusunda işi sıkı tutuğunu, bu hususun kelimenin tam anlamıyla maşeri vicdana sinmesi, maksadın hasıl olması için büyük çaba harcandığını aktardı.

MHP kadrolarının samimi ve fedakarca gayretlerinin sonuç vermeye başladığını anlatan Yalçın, Terörsüz Türkiye hamlesinin sebep ve gerekçelerinin ayrıntılarıyla paylaşıldığını, beklenenin ötesinde ilgi gördüğünü belirtti.

Sahada edinilen izlenimlere dikkati çeken Yalçın, açıklamasına şöyle devam etti:

"MHP'nin Terörsüz Türkiye'ye dair duruşu, aziz milletimiz tarafından gönülden desteklenmektedir. Niyet hayır olunca akıbetin de hayır olacağı muhakkaktır. Diğer taraftan, TBMM'de de Türkiye'nin üniter yapısından ve ulus devlet ilkesinden taviz verilmeden bazı yasal düzenlemeler yapılması istikametindeki çalışmalar devam etmektedir. Bu bağlamda, ayrı baş çekip ayrık otu olma çabalarına son verilmesi, suça karışmamış olanların demokratik sisteme entegre edilmesi, ülke bütünlüğü açısından büyük önem taşımaktadır.

Anaların kaygılarının sona erdirilmesi, terörün parçaladığı ailelerin yeniden birleştirilmesi, gençlerin dağa kaçırılması eylemlerinin kalıcı olarak bitirilmesi devletimiz için bir vecibedir. Bu çaptaki çabalara destek ve omuz vermek, bütün meşru siyasi partiler ve bütün sivil toplum örgütleri için, bütün kurum ve kuruluşlar için bir borç ve hatta zorunluluktur. Unutulmamalıdır ki Türkiye'nin birlik ve dirliğini, toplumsal barış ve huzuru hedef alan terör odakları hala iş üstündedir. Karanlık eller, kirli hesaplarından vazgeçmemiştir. "

- "ÖZEL, TÜRKİYE'Yİ YABANCI MESLEKTAŞLARINA ŞİKAYET ETMEKTEDİR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Terörsüz Türkiye'nin öneminin Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonla bir kez daha ortaya çıktığını anımsattı.

Üç polisin şehit olduğu operasyonla Türkiye'nin bütünlüğüne ve istikrarına dönük kanlı eylem hazırlığındaki bir grup teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Hal böyleyken, Türkiye'de şaşkın muhalefet hala hakikatleri görmezden gelmekte, üstenci, nadan bir tavırla ters şeritte yol almaktadır. Muhalefetin başını çeken CHP, siyasi rakiplerini küfürbaz bir üslupla sürekli karalayıp tahkir etmekten ibaret aşağılık bir politika anlayışını tercih etmektedir. CHP sözcüleri, iktidarı ve Cumhur İttifakı'nı temelsiz iddialarla sürekli suçlamakta, hasmane bir tutum takınarak uzlaşma ve diyalog iklimini biteviye baltalamaktadır. Milli meselelerde devletin yanında yer alması gereken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ısrarla karşısında konumlanmaktadır.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı suçlu göstermek uğruna, yabancı İHA'larla ilgili devlet refleksini polemik konusu haline getirerek dezenformasyon yapmaktan kaçınmamıştır. Üstelik Özel, yurt dışı gezilerinde Türkiye'yi yabancı meslektaşlarına şikayet etmektedir. Özel, kendi hükümetini sömürgeci ülkelere gammazlayarak küçülürken, Cumhuriyet'i kuran CHP'yi de emperyalizmin kucağına düşürmektedir. Bu yüzden, siyasi kısırlığın, kifayetsizliğin ve çaresizliğin pençesindeki Özgür Özel'i yabancı meslektaşları bile ciddiye almamaktadır. Özgür Özel'in, birtakım siyasi varyasyonlar ve artistik varyetelerle cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlandığı ve yeni kurmaylarını bu yönde görevlendirdiği de gözlerden kaçmamaktadır. Siyasi zombi durumundaki Ekrem İmamoğlu'nun su almakta olan takasını terk etmeye hazırlanan yeni CHP yönetimi, Özgür Özel'in kayığına binmek üzeredir. Esas önemli olan, elbette CHP tabanının bu adaylık cinliğine nasıl tepki vereceği ve genel manada da Türk seçmeninin bunu nasıl karşılayacağıdır."

- "MHP'NİN TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE DAİR PROGRAMLARI YENİ YILDA DA SÜRECEKTİR"

Yalçın, CHP ve İYİ Parti'nin de aralarında bulunduğu muhalefet partilerinin, MHP'ye yönelik karalama kampanyaları ve Türkiye aleyhinde dezenformasyonlarla Terörsüz Türkiye düşmanlığı peşinde olduğunu belirtti.

MHP olarak, milletin karalama kampanyaları ve yanıltıcı bilgilerle zehirlenmesine, panik ve ümitsizliğe savrulmasına seyirci kalmayacaklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye etrafında döndürülmek istenen fitne ve tefrika dolaplarını engelleyecek, karalama ve karartma kampanyalarını etkisiz hale getireceğiz. MHP'nin Terörsüz Türkiye'ye dair program ve faaliyetleri yeni yılda da bütün hızıyla sürecektir.Terörsüz Türkiye'nin, teröre taviz vermek ve teröristi sevmek anlamına gelmediğini sabırla anlatmaya devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye'nin bilakis teröristleri ve terör sevicileri yola getirme adımı olduğunu ısrarla dillendireceğiz. Terörsüz Türkiye'nin, hem milli birlik ve bütünlüğümüzü, hem de demokrasimizi koruyup kollama adımı olduğunu tekrarlayacağız.

MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın gayesinin, hem ülkemizde hem de bölgede barış ve hoşgörü iklimini egemen kılmak olduğunu daima vurgulayacağız. Terörsüz Türkiye'yi kamilen hayata geçirme çabalarını 2026 yılında da bir milli seferberlik halinde sürdüreceğiz. Beşinci kol faaliyetinden farksız bozguncu muhalefet anlayışı ile mücadelemizi, yeni yılda da kararlılıkla devam ettireceğiz. Bu vesileyle Yalova'daki terör operasyonu sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 2026 yılının, aziz milletimizle bütün Türk ve İslam dünyasına kalıcı huzur ve sükun, ebedi dirlik ve düzenlik, sınırsız refah ve bolluk, yeryüzüne adil ve hakkaniyetli bir düzen getirmesini içtenlikle temenni ediyoruz."