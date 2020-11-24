MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı reformları birbiri ardına hayata geçirecek

24 Kasım 2020 Salı 10:42 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 11:26

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu

İŞTE BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Hainler Aybüke öğretmenimize de hiç acımadı. Bu öğretmenlerimizin hiçbir suçu ve günahı yoktu

Uzaktan eğitim ve öğretiminin yolu yeni dünyanın kapıları ile hazla açılmaktadır

Koronavirüs kurallarına uyulmazsa önlemler gevşetilirse virüsle mücadele zorlaşacaktır

İstanbul Belediye Başkanı’nın vaka ve vefat sayılarına ilişkin açıklamalarının itibar edilecek bir yanı yoktur

Konu fitne olunca yılan gibi başlarını kaldırırlar, ittifakımız pazarlık üstüne kurulmadı

Sayın Cumhurbaşkanı ile hukukumuz Türkiye düşmanlarının kafalarının alamayacağı kadar tutarlıdır

Mülevves niyet sahiplerine diyorum ki; o pis ellerinizi ve nifak saçan dillerinizi Cumhur İttifakı’ndan derhal çekiniz, size buradan kemik çıkmaz. Cumhur İttifakı yaşayacaktır, reformları birbiri ardına hayata geçirecektir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin geleceğinin mimarı olacaktır

Atatürk’ü anayasadan çıkarırken hiç mi yüreğiniz sızlamadı? Türklüğü yok sayarken hiç mi utanmadınız?

PKK ile anayasa taslak metnini hazırlarken hiç mi şehitlerimizi aklınıza getirmediniz?

Zilletin ana ve yan aktörleri, zalimlerin gözüne girmek için onursuzluğun kuyruğuna girmişlerdir

Tekrar ediyorum Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Vatan ve millet sevdalısıdır.

Kılıçdaroğlu eğer mafya görmek istiyorsa birlikte yürüdüğü, anayasa hazırladığı teröristlere baksın, dikkatle incelesin

Asıl mafya Demirtaş değil midir?

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