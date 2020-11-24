MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı reformları birbiri ardına hayata geçirecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu
Hainler Aybüke öğretmenimize de hiç acımadı. Bu öğretmenlerimizin hiçbir suçu ve günahı yoktu
Uzaktan eğitim ve öğretiminin yolu yeni dünyanın kapıları ile hazla açılmaktadır
Koronavirüs kurallarına uyulmazsa önlemler gevşetilirse virüsle mücadele zorlaşacaktır
İstanbul Belediye Başkanı’nın vaka ve vefat sayılarına ilişkin açıklamalarının itibar edilecek bir yanı yoktur
Konu fitne olunca yılan gibi başlarını kaldırırlar, ittifakımız pazarlık üstüne kurulmadı
Sayın Cumhurbaşkanı ile hukukumuz Türkiye düşmanlarının kafalarının alamayacağı kadar tutarlıdır
Mülevves niyet sahiplerine diyorum ki; o pis ellerinizi ve nifak saçan dillerinizi Cumhur İttifakı’ndan derhal çekiniz, size buradan kemik çıkmaz. Cumhur İttifakı yaşayacaktır, reformları birbiri ardına hayata geçirecektir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin geleceğinin mimarı olacaktır
Atatürk’ü anayasadan çıkarırken hiç mi yüreğiniz sızlamadı? Türklüğü yok sayarken hiç mi utanmadınız?
PKK ile anayasa taslak metnini hazırlarken hiç mi şehitlerimizi aklınıza getirmediniz?
Zilletin ana ve yan aktörleri, zalimlerin gözüne girmek için onursuzluğun kuyruğuna girmişlerdir
Tekrar ediyorum Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Vatan ve millet sevdalısıdır.
Kılıçdaroğlu eğer mafya görmek istiyorsa birlikte yürüdüğü, anayasa hazırladığı teröristlere baksın, dikkatle incelesin
Asıl mafya Demirtaş değil midir?