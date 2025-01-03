Klasik otomobil tutkusu ve Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı ile bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından 06 TCD 009 plakalı klasik otomobilinin direksiyonuna geçip, trafiğe çıktı.

Bahçeli, trafikte seyir halindeyken Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısını dinledi.

Ferdi Tayfur'un şarkısı eşliğinde şehirde gezerken çekilen video, MHP tarafından paylaşıldı.

Videoda; Bahçeli'nin parmağındaki yüzük, tespih ile otomobilin dikiz aynasında asılı nazar boncuklu muska görüldü.