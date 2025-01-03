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  • MHP lideri Bahçeli, Ferdi Tayfur'un kendisi için yazdığı şarkı eşliğinde trafiğe çıktı
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MHP lideri Bahçeli, Ferdi Tayfur'un kendisi için yazdığı şarkı eşliğinde trafiğe çıktı

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' isimli şarkısını klasik otomobilinde çalarak hayatını kaybeden sanatçıyı andı.

DHA3 Ocak 2025 Cuma 16:51 - Güncelleme:
MHP lideri Bahçeli, Ferdi Tayfur'un kendisi için yazdığı şarkı eşliğinde trafiğe çıktı
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Klasik otomobil tutkusu ve Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı ile bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından 06 TCD 009 plakalı klasik otomobilinin direksiyonuna geçip, trafiğe çıktı.

Bahçeli, trafikte seyir halindeyken Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısını dinledi.

Ferdi Tayfur'un şarkısı eşliğinde şehirde gezerken çekilen video, MHP tarafından paylaşıldı.

Videoda; Bahçeli'nin parmağındaki yüzük, tespih ile otomobilin dikiz aynasında asılı nazar boncuklu muska görüldü.

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