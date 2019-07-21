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MHP Genel Başkanı Bahçeli Karaman'da halka hitap ediyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Karaman'da halka hitap ediyor

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Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
 
Karaman 31 Mart'ta Türkçe bir duruş göstermiştir.
 
Karaman 31 Mart'ta mazluma ümit, zalime korku salmıştır.
 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, ülkemizin içine girdiği karanlık tünel ve türbülans için inşa edilmiştir.
 
"MACERA DEĞİL MECBURİYETTİR"
 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi macera değil mecburiyettir.
 
Kaderimize yön verme azmimizin kırılması amaçlanmaktadır.
 
Kansız ve kazasız sistem değişikliğini başaran Türk milleti, emperyalist ülkelerin senaryolarını bozdu.
 
İlerledikçe arkamızdan çekiştiriyorlar. Terör örgütlerini kışkırtıyorlar, Doğu Akdeniz'de karşımıza çıkıyorlar.
 
"YENİ BAŞLANGIÇLARA VESİLE OLACAK"
 
Yaptırımlar bize vız gelecek, ABD'nin F-35 projesinden Türkiye'yi çıkarması, yeni başlangıçlara vesile olacaktır.
 
Medeni olmayı, medeniyetin şifrelerini, adil yönetimi biz gösterdik.
 
İstersek, inançla mücadele edersek, 2023'te yeni bir Türk mucizesine imza atarız.
 
Günlük siyasi kaygıları artık bir kenara bırakmak lazımdır.
 
Hep daha fazlasını yapmakla mükellef olduğumuzu bilmenizi isterim.

Üsküdar açıklarında teknede yangın çıktı

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