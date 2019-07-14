MHP Genel Başkanı Bahçeli Kastamonu'da konuşuyor

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Tam 3 yıl önce TSK içine yuvalanan terörist kadro millet ve devlete silah doğrultmuştu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anıyorum. 15 Temmuz'da satırları ihanet ve melanetle yazılmış karanlık bir senaryo tedavüle sokulmuştu. Amaç Türkiye'yi içten yıkmaktı. 15 Temmuz'da Türk milletinden intikam alınmak istendi. İhanet imanı geçemedi. 1 dolarlık ederi olan namussuzlar Türk milletinin haşmeti karşısında kaçacak delik aradılar. FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkılmalıdır.''