İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9321
  • EURO
    52,7726
  • ALTIN
    6775.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörsüz Türkiye süreci ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur
Güncel

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörsüz Türkiye süreci ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' hedefine yönelik takvime ilişkin, 'Takvim TBMM'ye ait, onlar belirleyecek.' dedi.

HABER MERKEZİ23 Nisan 2026 Perşembe 19:50 - Güncelleme:
ABONE OL

Bahçeli, Meclis Tören Salonu'nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı.

Resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilişkin, "Ben Karagümrüklüyüm. Küme düşmemek üzere uğraşıyoruz." dedi.

Bir gazetecinin, Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'u kutladığını anımsatarak, Erzurumspor'u da tutup tutmadığını sorması üzerine Bahçeli, "Tebrik ettim ama esasen Karagümrüklüyüm." yanıtını verdi.

"Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik takvime ilişkin soruyu Devlet Bahçeli, "Takvim TBMM'ye ait, onlar belirleyecek." diye yanıtladı.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yasal düzenlemelerin yapılması için uygun koşulların olup olmadığına ilişkin soruya ise Bahçeli, "Yakın bir tarihte olacağına inanıyorum." karşılığını verdi.

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan raporu anımsatarak, Komisyonun raporunu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a sunduğunu ve Kurtulmuş'un da siyasi partilerle bu konuda görüşme yaptığını hatırlattı.

Yasal sürece ilişkin takvimin sorulması üzerine Bahçeli, "Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Berlin'de Pehlevi'ye soğuk duş! Başından aşağı kırmızı boya döküldü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.