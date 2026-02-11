İSTANBUL 10°C / 7°C
11 Şubat 2026 Çarşamba
  • Güncel
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli'den CHP'nin ''kürsü işgaline'' tepki: Bakanlarımızın arkasındayız
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den CHP'nin ''kürsü işgaline'' tepki: Bakanlarımızın arkasındayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yapılan görev değişikliklerinin anayasal çerçevede ve demokratik takdirle gerçekleştiğini belirtti. TBMM'deki yemin töreninde yaşanan tartışmalara sert tepki gösteren Bahçeli, yeni bakanlara tam destek verdi.

AA11 Şubat 2026 Çarşamba 18:07 - Güncelleme:
Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulunda yemin etmesi öncesinde yaşanan arbedeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Devlet Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir yanda yürürlükteki Anayasanın amir ve havi hükümleri kapsamında, diğer yanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğası ve doğrusal nitelikli hükümleri dahilinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görev değişikliği yaşanmıştır. Bu demokratik takdir ve tercih son derece hukuki ve meşru bir çizgide gerçekleşmiştir. Bu vesileyle görevlerinden affını talep eden Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza teşekkür ediyor, bunların yerine kanun ve meşruiyet dairesinde atanan Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza ayrı ayrı başarılar diliyor, tebriklerimi iletiyorum.

Bugün TBMM Genel Kurulunda anayasal prosedür çerçevesinde yeni atanan bakanlarımızın, bilhassa Adalet Bakanımızın yemin merasiminin icra aşamasında CHP'nin kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve mazur görülemeyecektir. Bu tahammülsüz ve nobran tavrın ne siyasetle ne de demokrasiyle ilgi ve ilişkisi söz konusudur. CHP'nin bozguncu ve bunalım havarisi siyasi tavrının Türk devlet ve yönetim hayatına kast etmekle birlikte milli iradeye ileri derecede hasım ve husumetle temellendiği açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tasavvurlarının yanı sıra ataması yapılan yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındadır."

