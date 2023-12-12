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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den hakem Meler'e yönelik saldırıya ilişkin açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'in 15.haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor futbol müsabakasının bitiminde FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırısına uğraması hakkında açıklamada bulundu. Bahçeli, 'Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin, hakemlerin maçlara çıkmama çağrısının tekrar gözden geçirilmesini, Türk sporunun birkaç provokatöre teslim olmamasını yürekten ümit ediyorum.' dedi.

12 Aralık 2023 Salı 14:00 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den hakem Meler'e yönelik saldırıya ilişkin açıklama
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Süper Lig'in 15.haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor futbol müsabakasının bitiminde sahaya hışım ve hınçla giren MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı'nın görevli hakeme yumruklu saldırısı ve müteakiben meydana gelen ilave şiddet sahneleri milletimizi derinden yaralamış, Türk sporuna gölge düşürmüştür. Bahanesi ne olursa olsun asla tasvip edilmeyecek ilkel görüntüler aynı zamanda toplumsal huzur ve güvenliğimizi de sarsmıştır.

Söz konusu müsabakanın hakemi Sayın Halil Umut Meler'e yapılan şedit saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların ve dün akşamki ortama çanak tutan provokatörlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyorum. Türk futbol hayatının şikeyle, şiddetle, sinir nöbeti geçiren ve illegal fonlara adı karışan kuşkulu isimlerle anılması esef ve endişe verici bir tabloyu ortaya çıkarmıştır.

Ahlaklı insan, sorumluluk düzeyi yüksek insan demektir. Sporun ahlak, barış ve kardeşlik doğasına muhalif faillerin ve sancılı gelişmelerin sürekli mesafe alması, bununla mündemiç sosyal bir içerik kazanması Türkiye'yi zora sokacaktır. Buna karşı verilecek mücadele de haklı ve meşru bir mücadeledir, milli birlik ve dayanışma ruhumuza hiç kimse, hiçbir surette kast edemeyecektir.

Şu anda akli selime, itidale, sükûnete, sağduyuya ve sorumluluk anlayışıyla hareket etmeye çok ciddi ihtiyaç vardır. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelenme kararıyla birlikte, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin, hakemlerin maçlara çıkmama çağrısının tekrar gözden geçirilmesini, Türk sporunun birkaç provokatöre teslim olmamasını yürekten ümit ediyorum.

Yaşanan bu krizi Türk sporu/futbolu için bir fırsata çevirmek mümkündür. Kaynaşıp kucaklaşarak, sevgi ve saygı içerisinde, dostluk ve centilmenlik etrafında kenetlenerek sahaları tribünlerle birlikte şölen ortamına, bayram ve bahar havasına dönüştürmek hedefimiz ve haysiyet görevimizdir. Sorunlardan kaçarak çözüm bulamayız, sürgülü kapıları, kilitli gönülleri açamayız. Gün bir olma günü, kardeş olma günü, hoşgörü günüdür.

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