Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kerbela mesajı: Yezid ve zihniyeti lanetlidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '10 Muharrem 61 tarihinde, Kerbela’da yaşanan katliam ve cinayetler yalnızca Mümin ve Müslüman vicdanları değil, tüm insanlığı, tüm mahlukatı derinden sarsmıştır. Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt’in aziz büyüklerine kast eden Yezid ve zihniyeti lanetlidir, çukurların en dibindedir ' dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Muharrem ayının 10'uncu günü yaşanan Kerbela hadisesi vesilesiyle açıklamada bulundu. “10 Muharrem 61 tarihinde Kerbela’da yaşanan katliam ve cinayetler yalnızca Mümin ve Müslüman vicdanları değil, tüm insanlığı, tüm mahlukatı derinden sarsmıştır. Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt’in aziz büyüklerine kast eden Yezid ve zihniyeti lanetlidir, çukurların en dibindedir” diyen Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
 
"Asırlar su misali akıp gitse de, zaman değirmen olup ne var ne yok öğütse de bazı acılar unutulmaz, unutulamaz, unutturulamaz. Çünkü o acılar mazlumların çığlığı, masumların çağrısıdır. Muharrem ayının 10’ncu günü Kerbela’da yaşananlar işte böyle bir acının tezahürüdür. Biliyor ve inanıyoruz ki, zalimlere biat ve boyun eğme zulme onay ve ortaklıktır. Böylesi bir alçalmayı da ne iman esasları kabul edecek, ne de insani erdemler benimseyecektir. Zillet ne yaparsa yapsın iman ziynetine üstünlük kuramayacak, haklı duruşu gölgeleyemeyecektir. 10 Muharrem 61 tarihinde, Kerbela’da yaşanan katliam ve cinayetler yalnızca Mümin ve Müslüman vicdanları değil, tüm insanlığı, tüm mahlukatı derinden sarsmıştır. Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt’in aziz büyüklerine kast eden Yezid ve zihniyeti lanetlidir, çukurların en dibindedir."
 
Kerbela’yı, "Esarete karşı özgürlüğün sancağı, hıyanete karşı sadakatin kaynağı, barbarlığa karşı barış ve kardeşliğin vahasıdır. Kerbela’da kanlı emeller, çıkar hesapları, nefsi azgınlıklar Hüseyni asalet ve anlayış karşısında rezil rüsva olmuştur" diye tanımlayan Bahçeli, "Hüseyni duruş adalettir, ahlaktır, adamlıktır. Hüseyni bakış şefkattir, merhamettir, müstesna bir yükselişin, muazzez bir zirvenin izhar ve ifadesidir. Hz. Hüseyin ve ashabının kanı çöl kumlarına dökülse de, haklılıkları bütün Yezid kafilesini kesif bir yenilgiye uğratmıştır. Onursuz yaşamaktansa şerefli bir şehadet Hüseyni ahlakın marifet ve mükâfatıdır. Kerbela’da gerçekte Yezid kaybetmiş, zalimler kaybetmiş, batıl kaybetmiş, haram kaybetmiş, sonuç itibariyle bedeli ağır olsa da mazlum gönüller, imanla çarpan kalpler, helal nefesler kazanmıştır. Mateme bürünmüş Muharrem ayı içindeki Aşura Günü’nde, Allah’tan niyazım; yeni Kerbela’ların olmaması, terör ve şiddetin son bulmasıdır. Yüce dinimizi karalamak için rekabete giren iç ve dış mihraklara karşı dayanışma ve kucaklaşmayla direnç göstermek en doğru seçenektir. Kerbela’da susuz kalan, çöl sıcağında şehitliğe koşan Hz.Hüseyin ve Ehl-i Beyt’in muhterem büyüklerine Allah’tan rahmet diliyor, Muharrem oruçlarımızın kabulünü temenni ediyor, Efendimizin şefaatine nail olabilmeyi niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Uçaktaki yolcuların kabin basıncı düşünce yaşadıkları o dehşet anlar kamerada

Uçaktaki yolcuların kabin basıncı düşünce yaşadıkları o dehşet anlar kamerada

TEKNOFEST, İstanbul Yeni Havalimanı'nda başladı

TEKNOFEST, İstanbul Yeni Havalimanı'nda başladı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal skor 2020’de kullanıma girecek

Sosyal skor 2020’de kullanıma girecek

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA