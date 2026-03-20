İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2026 Cuma / 2 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,321
  • EURO
    51,3748
  • ALTIN
    6617.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajı: Huzur ve esenlik diliyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Bu mübarek günlerin dargınlıkların son bulmasına, gönüllerin birleşmesine, muhabbet ve hürmet bağlarının kuvvetlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum.' ifadesini kullandı.

20 Mart 2026 Cuma 01:31
ABONE OL

Bahçeli, MHP'nin NSosyal hesabından Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramın gönüllerin yumuşadığı, kırgınlıkların onarıldığı, muhabbet ve merhametin yeniden yeşerdiği müstesna zaman dilimi olduğunu belirtti.

Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Rahmet, mağfiret ve bereket iklimiyle idrak ettiğimiz mübarek Ramazan ayının ardından eriştiğimiz bayram, milletimizin asırlardır yaşattığı dayanışma ve kardeşlik ruhunun en berrak tezahürüdür. Bu mübarek günlerin dargınlıkların son bulmasına, gönüllerin birleşmesine, muhabbet ve hürmet bağlarının kuvvetlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Gönül ve kültür havzamızın dört bir yanında yaşayan soydaşlarımıza ve din kardeşlerimize huzur, esenlik ve hayırlı bayramlar diliyorum. Mübarek Ramazan Bayramımız kutlu olsun."

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den duygulandıran 18 Mart paylaşımı: O Türk milletinin dimdik duran iradesidir

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.