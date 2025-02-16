"TÜSİAD Başkanı kendine güveniyorsa ve cesareti varsa sadece gizli kapaklı diyalogları ve al-ver süreçlerini ilan ve ifşa ederek ne kadar şeffaf ve demokrat olduğunu ispat edebilecektir."

"TÜSİAD'ın iç ve dış çıkar gruplarına sözcülük yaparak Türk milletin seçim ve tercihleri etrafında kuşku oluşturma gayret ve gayesi art niyetlilik, siparişi alınmış planlı siyaset mühendisliğidir."

"TÜSİAD Başkanı kendine güveniyorsa ve cesareti varsa sadece gizli kapaklı diyalogları ve al-ver süreçlerini ilan ve ifşa ederek ne kadar şeffaf ve demokrat olduğunu ispat edebilecektir."

Yılmaz'dan TÜSİAD'a tepki açıklamalarına ilişkin paylaşım

Milli İrade Platformu'ndan TÜSİAD'a tepki: Siyasete yön vermek yerine sanayi ve üretim alanında yapıcı katkılar sunun

Bakan Işıkhan: Sosyal güvence mekanizmaları güçlendirilecek