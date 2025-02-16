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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Muhalefet cenahını konsolide etme arayışındadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TÜSİAD'a sert tepki göstererek, 'TÜSİAD muhalefet cenahını konsolide etme arayışındadır.' dedi.

IHA16 Şubat 2025 Pazar 16:46 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Muhalefet cenahını konsolide etme arayışındadır
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, TÜSİAD Başkanının açıklamalarına karşı tepkisini şu ifadelerle gösterdi:

"TÜSİAD Başkanı kendine güveniyorsa ve cesareti varsa sadece gizli kapaklı diyalogları ve al-ver süreçlerini ilan ve ifşa ederek ne kadar şeffaf ve demokrat olduğunu ispat edebilecektir."

"TÜSİAD'ın iç ve dış çıkar gruplarına sözcülük yaparak Türk milletin seçim ve tercihleri etrafında kuşku oluşturma gayret ve gayesi art niyetlilik, siparişi alınmış planlı siyaset mühendisliğidir."

"TÜSİAD Başkanı kendine güveniyorsa ve cesareti varsa sadece gizli kapaklı diyalogları ve al-ver süreçlerini ilan ve ifşa ederek ne kadar şeffaf ve demokrat olduğunu ispat edebilecektir."

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