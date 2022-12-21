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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bağışladığı arsaya cemevi yapılacak

Horasan Erenleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin federasyona hibe ettiği arsaya cemevi yapılacağını söyledi.

AA21 Aralık 2022 Çarşamba 15:50 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bağışladığı arsaya cemevi yapılacak
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Şahin, AA muhabirine, Bahçeli'nin, federasyona hibe ettiği Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki arsanın tapusunu bugün aldıklarını söyledi. Şahin, "Devlet Bey'in makamında aldık. Memurlar da oraya geldi, imzaladık." dedi.

Arsaya cemevi yapılacağını belirten Şahin, şunları söyledi:

"Kendisine, 'buraya ne yapalım' diye sorduğumda 'ne istiyorsanız onu yapın.' dedi. 'Biz orayı sizin isminize layık olacak şekilde bir cemevi yapalım.' dedim. Cemevi olsun, misafirhanesi olsun, yemekhanesi olsun şeklinde bir öneri getirdik. 'Benim ismimi koymayın, Horasan erenlerinden önemli bir zatımızın ismini koyarsanız memnun olurum.' dedi.

Cemevi yapacağız. Hacıbektaş'a da en güzel o yakışır yani. 'Genel Başkanımızın ismiyle yapalım' demiştik ama öyle uygun görmedi. Dedi ki 'ismimi siyaset konusu yapmasınlar.' Saygı duyduk."

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  • Horasan Erenleri Federasyonu
  • cemevi

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