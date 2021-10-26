26 Ekim 2021 Salı 10:39 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 11:07

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

- Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ardında 15 Temmuz ihanet ve işgal hevesine karşı milletin kahramanca direnişi vardır.

- Türkiye'de demokrasi yok demek Türk milletine en büyük hakaret, en soysuz suçlamadır.

- Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türk milletinin tercihidir. Meydan okuyanlar millet tanımaz odaklardır ki onlarla mücadelemiz sürecektir.

- Türkiye'nin iç hukuk düzeni 10'lu büyükelçi grubu tarafından hedef alınmıştır. Görevlerinin sınırlarını tamamen aşımlardır. Zalim bir üst akıl hem büyükelçileri hem zillet ittifakını ele geçirmiştir.