Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alparslan Türkeş Üniversitesi müjdesini haber verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin 50. kuruluşunda Başkan Erdoğan'ın çok önemli bir müjdesini 'Sayın Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir." şekilinde haber verdi.