Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alparslan Türkeş Üniversitesi müjdesini haber verdi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Sayın Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir.'
- AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin 50. kuruluşunda Başkan Erdoğan'ın çok önemli bir müjdesini 'Sayın Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir." şekilinde haber verdi.
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