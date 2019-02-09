İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2521
  • 5,9505
  • 221.91
  • 102.451
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alparslan Türkeş Üniversitesi müjdesini haber verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Sayın Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir.'

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin 50. kuruluşunda Başkan Erdoğan'ın çok önemli bir müjdesini 'Sayın Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir." şekilinde haber verdi.

CHP´li belediyeden oy taşıma itirafı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan: Soruşturmayı bizzat ben takip edeceğim

Başkan Erdoğan: Soruşturmayı bizzat ben takip edeceğim

"Fırat’ın doğusu da bizim batısı da"

'Fırat’ın doğusu da bizim batısı da'

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi

'Türk yargısıyla dalga geçilmeyeceğini görecekler'

'Türk yargısıyla dalga geçilmeyeceğini görecekler'

Huduti'nin emir subayı, FETÖ itirafçısı oldu

Huduti'nin emir subayı, FETÖ itirafçısı oldu

Dev projenin %22'si tamamlandı

Dev projenin %22'si tamamlandı

Teröristleri eleştirdi CHP’den ihraç edildi

Teröristleri eleştirdi CHP’den ihraç edildi

Türk savaş gemileri Aden Körfezi'nde

Türk savaş gemileri Aden Körfezi'nde
 

POPÜLER HABERLER

Bir kadın, dolmuş şoförünü tekme ve tokat atarak darbetti

Bir kadın, dolmuş şoförünü tekme ve tokat atarak darbetti

Başkan Erdoğan Kartal'daki enkaz alanına geldi

Başkan Erdoğan Kartal'daki enkaz alanına geldi

Domuzlar kendilerini beslemeye gelen çiftçi kadını diri diri yedi

Domuzlar kendilerini beslemeye gelen çiftçi kadını diri diri yedi

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si tamamlandı

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si tamamlandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA