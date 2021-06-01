MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye'nin erken seçim diye bir gündemi yoktur

01 Haziran 2021 Salı 10:52 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 11:21

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Türkiye'yi kötüleme yarışı içine girenler aslında milli özgüveni aşındırmak isteyen çorak zihniyetlerden başkası değildir

Biden'in dümen suyuna giren, gazına gelen, kanlı teknesine binen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin, erken seçim isteği sahibinin sesi, melanetin sözüdür. Türk milleti böylesi bir tuzağa kesinlikle düşmeyecektir

Kılıçdaroğlu ve diğer yandaşları bu operasyonların siyasi ayağıdır

Yapılan iftiralar, erken seçim dayatmasıyla yakından bağlantılıdır

Türkiye'nin erken seçim diye bir gündemi yoktur

Seçimler 2023 yılında haziran ayında yapılacaktır. 2 yıl 24 günlük süre vardır. 754 gün kalmıştır bugünden itibaren seçimlere

Atatürk'e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduklarını mı düşünüyorlar?