MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye'nin erken seçim diye bir gündemi yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Türkiye'yi kötüleme yarışı içine girenler aslında milli özgüveni aşındırmak isteyen çorak zihniyetlerden başkası değildir
Biden'in dümen suyuna giren, gazına gelen, kanlı teknesine binen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin, erken seçim isteği sahibinin sesi, melanetin sözüdür. Türk milleti böylesi bir tuzağa kesinlikle düşmeyecektir
Kılıçdaroğlu ve diğer yandaşları bu operasyonların siyasi ayağıdır
Yapılan iftiralar, erken seçim dayatmasıyla yakından bağlantılıdır
Türkiye'nin erken seçim diye bir gündemi yoktur
Seçimler 2023 yılında haziran ayında yapılacaktır. 2 yıl 24 günlük süre vardır. 754 gün kalmıştır bugünden itibaren seçimlere
Atatürk'e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduklarını mı düşünüyorlar?