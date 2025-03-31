MHP Genel Merkezinde siyasi partiler arası bayramlaşma

Parti genel merkezinde öğleden önce sırasıyla DSP, DEM Parti, AK Parti ve Saadet Partisinin ağırlandığı MHP'ye, öğleden sonra Gelecek Partisi ve BBP ziyarette bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığındaki karşılama heyetinde Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK Üyesi Turan Şahin, MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir yer aldı.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Ejder Onursal başkanlığındaki heyeti karşılayan Topcu, DSP camiasının bayramını kutlayarak, bayramların bayram gibi yaşanmasını istediklerini söyledi.

Onursal ise ziyarette MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, Bahçeli'nin Türk siyasi hayatındaki önemine dikkati çekti. Onursal, "Türkiye gündemini belirlemede çok önemli bir rolü var. Çok isabetli kararlar alıyor. Biz de çok dikkatle takip ediyoruz kendisini. İnşallah en kısa zamanda aramızda olur. Sayın Bahçeli'nin de DSP'de emekleri vardır. Sayın Ecevit'le çok yakın dostluğu vardır." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Topcu ise "Basından görüyorsunuz, kendisi açıklamalarını yapıyor. Talimatlarını alıyoruz sürekli olarak. Yani fiziken burada olmasa da Sayın Liderimiz sürekli olarak gündemi belirlemeye devam ediyor." diye konuştu.

İki partinin heyetleri aynı zamanda, "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

- SAADET PARTİSİ İLE BAYRAMLAŞMA

MHP heyeti, daha sonra Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.

Burada konuşan Topcu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" çağrısı ile başlayan sürecin siyasi menfaatlerin ötesinde, ülkenin geleceğine, faydasına, birliğine ve dayanışmasına yönelik en güzel örneklerden biri olduğuna dikkati çekti.

Ziyarette MHP teşkilatının bayramını tebrik eden Kaya da "Umarız birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde ülkemizi nice bayramlara hep beraber taşıyabiliriz. Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin de sağlık durumuyla ilgili olumlu haberleri almanın ayrıca mutluluğunu yaşadığımızı ifade etmek istiyoruz. Bir an önce görevinin başına eskiden olduğu gibi dönmesi noktasında dualarımızı da ifade etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Gazze'ye ilişkin açıklamalarını çok değerli bulduklarını belirten Kaya, "Farklılıklarımızı birbirimize karşı düşmanlık alanı değil, zenginliğe dönüştürecek altyapı ve iradeyi gösterebilirsek bunu başarabiliriz. Bu geleneği taşımamız lazım. 'Terörsüz Türkiye' projesiyle alakalı olarak, elbette biz de Saadet Partisi olarak silahların susması, terör örgütünün kendini feshetmesi, Türkiye'nin 40 yıldan beri maddi ve manevi enerjisini tüketen bir sorunun ortadan kalkıyor olması hepimizin anlaması gereken, destek vermesi gereken bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

- DEVA PARTİSİ İLE BAYRAMLAŞMA

MHP heyeti, Saadet Partisinin ardından DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Karaca başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.

Karaca, hem Türkiye hem de dünyanın zor şartlardan geçtiğini belirterek, "İnşallah yeni süreçler, yeni kapılar açar. Siyasi partilerde işbirlikleri mutlaka olmalı, hiç kesilmemeli." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" çağrısına işaret eden Topcu, Türkiye'nin terörden çok çektiğinin, artık terörle kaybedecek zamanının olmadığının altını çizdi. Topcu, "Bu çağrı onun için. Bunun için de teröristlerin teslim olup silahlarıyla yeni bir başlangıca devam etmesi lazım." dedi.

- GELECEK PARTİSİ İLE BAYRAMLAŞMA

MHP heyeti daha sonra, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burçak Başbuğ Erkan başkanlığındaki heyeti ağırladı.

Topcu, bu ziyarette, "küresel sistem" olarak ifade edilen bir bilinmezliğin, herkesin kendi çıkarına yönelik söylemler geliştirdiği bir düzen içerisinde olunduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz de bu düzen içerisinde Türkiye'nin, terörsüz bir Türkiye'ye kapılarını açarak, Sayın Genel Başkanımızın ekim ayında yaptığı çağrıyla, inşallah bu küresel sistemde önce bölgesel aktör, ondan sonra da küresel aktör olarak damgasını vurmasını istiyoruz. Daha adil bir Türkiye, daha güzel, daha mutlu, daha huzurlu bir dünya için aslında. Çünkü yanı başımızda Gazze'de, Afrika'da başka yerlerde, Orta Doğu'da birçok masum kadın, çocuk, insan katledilirken çok güçlü olma ihtiyacı daha çok kendini hissettiriyor."

Topcu, "Terörsüz Türkiye" adımının çok kıymetli olduğunun altını çizerek, "İnşallah çok güzel bir yola girdik. Bundan sonra da devam edecek. Cumhur İttifakı olarak Türkiye'ye çok güzel bir geleceği oluşturmanın çabaları ve gayreti içerisindeyiz. Hep birlikte. Bir yerde siyaseti bir kenara bırakmak lazım. Bizim gidecek başka bir ülkemiz yok. Biz buradayız, her şeyimiz burada." şeklinde konuştu.

- "BAYRAMDAN SONRA TEKRAR AKTİF OLARAK BURADA OLACAK"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun sorulması üzerine Topcu, "İyiler. Talimatlarını alıyoruz. Zaten bugün Türkgün gazetesinde de çok geniş kapsamlı değerlendirmede bulundu. Hem ülke açısından hem de küresel ve bölgesel perspektiften. Türkiye siyasetinde etkili olmaya talimatlarıyla açıklamalarıyla devam ediyor. Her ne kadar fiziki olarak görüşemese de. Ama inşallah bayramdan sonra tekrar aktif olarak burada olacak." diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burçak Başbuğ Erkan ise konuşmasında, binlerce yıllık kadim medeniyetlerin, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadan gelip geçtiğine dikkati çekti.

Erkan, "Biz burada yaşayıp, sahip çıkıp, burayı kalkındırıp müreffeh bir hale getireceğiz hep birlikte. Gidecek hiçbir yerimiz yok." ifadesini kullandı.

- BBP İLE BAYRAMLAŞMA

MHP heyeti, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Serin başkanlığındaki BBP heyetiyle de bayramlaştı.

Topcu, bu ziyarette de "Terörsüz Türkiye" hedefinin bölge huzuru açısından da önemine dikkati çekerek, "Özellikle küresel dünyanın acımasız tavırlarına karşı mazlumların haklarını koruyacak başka bir ülke yok." diye konuştu.

Serin ise tüm İslam aleminin ve Türk coğrafyasının bayramını tebrik ettiklerini söyledi.



Ramazan ayında Balkan ülkelerine gerçekleştirdikleri ziyaretleri hatırlatan Serin, Türkiye'nin etki alanının görünenden çok daha büyük olduğunu dile getirdi.

