AA 16 Temmuz 2020 Perşembe 15:25 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 15:50

Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"Kandil ve Pensilvanya'nın vesayetine giren Kılıçdaroğlu, MHP'ye ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye saldırarak terör örgütleri ve Türkiye düşmanlarıyla yaptıkları ittifakları gizlemeye çalışmaktadır." ifadesini kullanan Akçay, Kılıçdaroğlu'nun her zaman yaptığı gibi konuyu saptırdığını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, "yasa dışı bir örgüt baro kurarsa kanunlar çerçevesinde gereği yapılır" dediğini, Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın çiğ bir üslupla konuyu saptırdığını ifade eden Akçay, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bülent Turan’ın bu açıklaması hakkında utanmadan hadsizce 'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bunu nasıl kabul ediyor?' diye sorma gafletinde bulunmuştur. Kılıçdaroğlu, Kandil ve Pensilvanya'nın ağzıyla konuşup PKK, FETÖ ve HDP ile iş birliği yaparken MHP ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli 'Önce ülkem ve milletim sonra partim' ilkesiyle her zaman Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında yer almış, hainlere gereken cevabı vermiştir."

CHP’nin barolarla ilgili düzenlemeyi beka sorunu olarak görmesini eleştiren Akçay, terör örgütlerini ve emperyal güçlerin Türkiye'ye yönelik heveslerini beka sorunu olarak görmeyen Kılıçdaroğlu'nun barolarla ilgili düzenlemeyi beka sorunu ve vatana ihanet olarak görmesini, "CHP'nin içine düştüğü içler acısı durum" olarak değerlendirdi.

- "CHP KAYNAĞINDAN VE KÖKÜNDEN KOPTU"



Akçay, Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi kaynağından ve kökünden kopardığını belirterek, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"FETÖ kumpasıyla CHP'nin başına gelen Kılıçdaroğlu, milli hassasiyeti olanları tasfiye ederek HDP, PKK ve FETÖ destekçilerini yönetime almıştır. Kılıçdaroğlu döneminde terör örgütleriyle iş birliğine giren CHP, milli meselelere her zaman muhalefet etmiştir. Kılıçdaroğlu, şizofren muhalefet girdabında partisini Türkiye düşmanlarının gündemine mahkum etmiştir. Suriye'de Esadcı, Rusya'da Putinci, Libya’da Hafterci olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerine savaş açan Kılıçdaroğlu, bir televizyon kanalında Anayasanın ilk üç maddesini değiştireceğini ve Türk Milleti ibaresini Anayasadan çıkaracağını ifade etmiştir."

Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin güçlenmesinden, başarısından ve terörle mücadelesinden rahatsız olduğunu savunan Akçay, 15 Temmuz darbe girişimine "tiyatro" diyen Kılıçdaroğlu'nun, terör örgütleriyle mücadele için 20 Temmuz'da OHAL yasasının çıkarılmasını da "sivil darbe" diye niteleyerek terör örgütlerine desteğini gösterdiğini bildirdi.

- "YAKASINI HDP, PKK VE FETÖ'YE KAPTIRMIŞTIR"



CHP yönetiminin yakasını HDP, PKK ve FETÖ'ye kaptırdığını iddia eden Akçay, CHP’nin terör örgütleri ve Türkiye düşmanlarıyla girdiği ilişkileri gizlemek için MHP'ye saldırdığını belirtti.

"Kaynağından ve kökünden koparak Kandil, Pensilvanya ve yabancı başkentlerin vesayetine giren Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, Türkiye’nin karşısındaki odak haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulunan Akçay, Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK'ya hamilik yaptığını, FETÖ'nün sözcülüğüne soyunduğunu ileri sürdü.

Akçay, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye düşmanlarının ağzıyla konuşurken MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Önce ülkem ve milletim, sonra ben ve partim" ilkesiyle her zaman Türk Milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında yer alıp, hainlere gereken cevabı verdiğini ifade etti.

Terör örgütleri nereye çekerse CHP'nin de oraya gittiğini iddia eden Akçay, Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasının "hiç edildiğini" vurguladı.

Akçay, Kılıçdaroğlu ve bazı CHP'lilerin Atatürk'ü emellerine alet ederek onun üzerinden Cumhur İttifakı'na saldırmaya çalıştığını belirterek, "CHP'nin bu hali Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını incitmektedir. Cumhur İttifakı'nın ülkemizin bekası ve kalkınması için yaptığı birliktelik, PKK ve FETÖ terör örgütü ile iş birliği yapan Kılıçdaroğlu yönetimindeki zillet ittifakına korku salmıştır. Cumhur İttifakı zillete düşen, PKK ve Kandil ile yol yürüyenlerin karşısında son siper, son kaledir." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun barolarla ilgili açıklamasını da eleştiren Akçay, bazı baroların anti demokratik, statükocu, vesayetçi ve marjinal bir yapıya dönüştüğünü belirtti.

Akçay, Türkiye ne zaman terörle mücadele için operasyon düzenlese bazı baro başkanlarının devletin imkanlarını kullanarak teröristlere destek vermek için sokaklara döküldüğüne, eylem ve söylemlerde bulunduğuna dikkati çekti.

"Biz bazı baroların CHP'nin arka bahçesi olduğunu zannediyorduk. Meğerse CHP bu baroların arka bahçesi haline gelmiş." ifadesini kullanan Akçay, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanı barolarla ilgili yasayı onaylamış ve yasa 15 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Barolarla ilgili düzenlemenin yasalaşmasıyla CHP baroların vesayetinden ve mahalle baskısından kurtulacaktır. Terör örgütlerini, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yapılanmalarını, Türkiye'yi Akdeniz'e hapsetmek için Mavi Vatan ve Libya'da oynanan oyunları ve ülkemize yönelik ekonomik saldırıları beka sorunu olarak görmeyen Kılıçdaroğlu, barolarla ilgili düzenlemeyi beka sorunu olarak görmektedir. Kılıçdaroğlu bununla da yetinmemiş barolarla ilgili düzenlemenin vatana ihanet olduğunu, ülkeyi bölme ve parçalamaya yönelik bir adım olduğunu söyleme gafletinde bulunmuştur.

Kılıçdaroğlu barolarla ilgili düzenlemeyi vatana ihanet olarak nitelendirerek CHP'nin ve kendisinin ihanetini gizlemeye çalışmaktadır. Kendi milletvekillerinin CHP'nin FETÖ ile ittifakı konusundaki iddialarına cevap veremeyen Kılıçdaroğlu'nun Türkiye’nin bekasıyla ilgili kaygısı varsa öncelikle terör örgütleriyle iş birliğine son vermelidir."