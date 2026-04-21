  • Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları! Bahçeli: Çok yönlü bakış açısıyla ele alınmalı
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları! Bahçeli: Çok yönlü bakış açısıyla ele alınmalı

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarına vurgu yaparak, 'Çok yönlü bakış açısıyla ele alınmalı' dedi.

HABER MERKEZİ21 Nisan 2026 Salı 10:28 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Sözlerimin başında 106. seneyi devriyesini idrak edeceğimiz 23 Nisan'ın aziz hatırasını hürmetle selamlıyorum.

TBMM'nin açılışı emperyalizmin istikametini bozan, sözde imparatorluklara diz çöktüren bir milletin kutlu dönüm noktasıdır.

Yurdun dört bir yanı işgal edilmişken, Türk milleti mahkumiyet tehdidiyle çepeçevre sarılmışken, Ankara'da yanan meşale Anadolu'da şahlanmıştır. Milletimiz kendi mukadderatına bizzat hakim oldu.

TBMM meşruiyetini Türk milletinin bağrından almıştır. Türk milleti ise egemenlik hakkını şehit kanıyla sulanan toprağından almıştır. O iman bugün de sarsılmazdır.

23 Nisan'ı sadece bayram günü olarak anmak onun tarihini daraltır. 23 Nisan kriz karşısında dağılmadan düşünebilme iradesidir. 23 Nisan toplumsal acıyı kurucu bir siyasal akla dönüştürebilme kabiliyetidir.

ÖNERİLEN VİDEO

Şehrin ortasında başıboş köpek saldırısı: 19 yaşındaki genç canını zor kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
