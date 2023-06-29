MHP heyetinden AK Parti'ye bayram ziyareti

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, AK Parti Genel Merkezinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı ve beraberindeki heyeti kabul etti. Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kurban Bayramını yaşadıklarını söyleyen Uygur, "Milletimizin desteğiyle güzel bir demokrasi şöleniydi. 14 Mayıs ve 28 Mayıs itibariyle Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını ardına kadar açtık Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Cumhur İttifakı olarak. Meclis çoğunluğumuzu elde ettik. Tabii bayramlar hoşgörünün, kardeşliğin, dayanışmanın zirve yaptığı dönemler ama maalesef işte hani çok hoş olmayan bazı şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Son dönemde hepimiz takip ettik sistematik olarak ülkemize karşı, Türkiye'ye karşı bir takım operasyonlarla karşı karşıyayız. İşte örneğin İsveç'te dün yine elim hadise yaşandı tabii lanetliyoruz. Hem bir caminin önünde hem Kurban Bayramı'nda hem polis koruması altında bir de yargısının onayıyla gerçekleşen elim bir saldırı. En güçlü şekilde lanetledik. Hukuki ve meşru bütün yollarda, zeminde bunu hep dile getireceğiz. Tabii 'hak ve özgürlükler başkalarının hak ve özgürlüklerine müdahale ettiği anda hak ve özgürlük olmaktan çıkar' hukukun en temel prensibidir. Hem İsveç makamlarını kınıyoruz, hem bu hadiseyi gerçekleştirenleri en şiddetli şekilde lanetliyoruz. Aslında bu kritik süreçlerde hani bunda 15 Temmuz'da bu örneğini gördük. Bütün bu kritik süreçlerde, dönemeçlerde hepimiz her zaman sağlığını, ferasetini gösterip hep devletinden yana ve milletinden yana tavrını koydu. Güçlü ve büyük Türkiye'den yana tavrını koydu. Yine işte en son 28 Mayıs ve 14 Mayıs'ta örneğini gördük. Bu elim hadiselere, saldırılara, operasyonlara inat güçlü ve büyük Türkiye yolunda milletimizle beraber emin adımlarla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilerlemeye devam edeceğiz. Milletimizle birlikte Cumhur İttifakı olarak yine demokrasiye bağlı kalarak milletimize hizmet etmeye, yeni dönemde de inşallah yeni anayasa değişikliğimizde yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Öncelikle Kurban Bayramlarını tebrik eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Türk-İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Çok şükür Cenab-ı Allah'a yine kazasız belasız geçiyoruz. Tabii bayrama gelinen süreçte Türkiye çok önemli bir olayları geride bıraktı. Kendi iç istikrarını sağlamak bakımından son derece önemli olan 2 seçimi gerçekleştirdik. Bir demokrasi şölenine dönüştü. Bütün içeriden, dışarıdan bu süreci baltalamak isteyenlere, yine bu süreçte gerilim yaşatmaya, milletimizi birbirine kamplaştırmaya, birbirine düşürmeye yönelik hepsini boşa çıkararak demokrasi şölenine dönüştü. İstikrar anlamında milletimizin onayıyla önemli bir döneme girdik. Şimdi önümüzde 31 Mart 2024 yerel seçimleri var. Biz de inanıyor ve umut ediyoruz ki milletimiz merkezi iradeye verdiği desteği yerel yönetimlerde de devam ettirip yine Cumhur İttifakı'na güçlü bir destek verecektir" şeklinde konuştu.

Bütün konsantrasyonu yerel seçimlere verdiklerini kaydeden Durmaz, "Merkezi hükümetle müdahil olan, onunla beraber yerel yönetim yapısının şehirlerimizin güçlenmesine, kalkınmasını, şehirlerimize değer katmaya daha fazla destek olacağını düşünüyoruz. O nedenle de inşallah bütün konsantrasyonumuzu veriyoruz. Biz çok şükür milletimizin tercihi ve teveccühüyle buradan anımızın akıyla çıktık. Yerel seçimlere de aynı şekilde Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en iyi sonuçların alınacağı umuduyla görüyoruz. Şüphesiz bu konuda kendilerinin takdirlerinin ne olacağı önümüzdeki günlerde şekillenecektir. Ama biz şunu biliyoruz bu kadim şehirler böyle yönetilmeyi hak etmiyor. O yüzden şimdi seçimden sonra Millet İttifakı'nda başlayan değişim dönüşüm süresinin yerel seçimde de yeni değişimlere gebe olduğunu da görüyoruz. Ben tekraren bayramınızın mübarek olmasını diliyorum. Alt alta yazıyoruz 16 masa olmuyor. 16'lı masayı da bekliyoruz" ifadelerini kullandı.