MHP heyetinden deprem bölgesi Adıyaman'a ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla oluşturulan ve MHP milletvekillerinin yer aldığı heyet, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Adıyaman Valiliği'ni ziyaret ederek, burada Vali Vekili Muhammet Tugay ile bir araya gelerek kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Altınşehir K-1 Geçici Konaklama Merkezi'ne geçen heyet, burada kalan vatandaşlarla görüşerek onların talep ve isteklerini dinledi.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, gazetecilere, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin talimatıyla oluşturulan heyetin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ili ziyaret ettiğini hatırlattı.

Amaçlarının seçimlerden sonra da depremzede vatandaşların sıkıntılarını, problemlerini dinleyip yetkililerle paylaşmak, aynı zamanda, devletin deprem bölgelerinde yapmış olduğu çalışmaları yerinde görüp varsa eksiklikler bunlarla ilgili de istişare etmek olduğunu aktaran Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"Türkiye, bildiğiniz üzere büyük bir deprem bölgesi. Son bir asırda ülkemizde 130 bini aşkın insanımız hayatını kaybetti. Türkiye olarak aslında İstanbul depremi beklenirken 6 Şubat Kahramanmaraş merkeziyle büyük bir felaket yaşadık. Deprem yaklaşık 400 kilometre boyunca ve 13,5 milyon insanımızı etkileyen büyük bir afet oldu. Bu afette 50 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti, Adıyaman'da bu deprem felaketinin çok yıkıcı etkisini gösterdiği illerden biri oldu. Bugün sayın Valimizi ziyareti sırasında Adıyaman'da 8 bin 337 vatandaşımızın bu afette hayatını kaybettiğini öğrendik, 17 bin 499 vatandaşımızın da yaralandığını ifade ettiler. Bizler deprem heyeti olarak depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin diyoruz. Yaralı vatandaşlarımız var ve bu yaralı vatandaşlarımızın içerisinde aynı zamanda ampute olan yani uzvunu kaybeden vatandaşlarımız var. Onlara da sabır diliyoruz."

Depremin hemen ardından devletin geçici konaklama merkezlerini oluşturduğunu aktaran Kaşıkçı, kalıcı konutların yapım sürecinin hızlı bir şekilde devam ettiğini kendilerinin de süreci yakından takip ettiğini ifade etti.

Heyette Kaşıkçı'nın yanı sıra Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Elazığ Milletvekili Semih Işıkver ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir de yer aldı.