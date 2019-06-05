23 Haziran seçimi için 100 avukatla İstanbul'a gelecekler

26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7046
  • 6,4374
  • 245.782
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

MHP İzmir teşkilatı 100 avukatla İstanbul'a gidecek

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine destek vermek üzere teşkilat olarak İstanbul'a gideceklerini belirterek, 'İzmir teşkilatı olarak seçimden 3 gün önce 100 avukatla gidip İstanbul'un anahtarını şer ittifakından almadan gelmeyeceğiz.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şahin, partisinin Kültür Park içerisindeki Göl Gazinosu'nda düzenlendiği bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, herkesin bayramını kutladı.

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'daki yerel seçimlerden zaferle çıktığını 1440 belediyenin 1013'ünü kazandığını aktaran Şahin, partisinin ise oy ve belediye başkanlığı sayısını yükselttiğini ifade etti.

Şahin, "şer cephesinin yıkıcı planlarını tek tek devreye soktuğunu, İstanbul seçimlerinin bunlardan bir tanesi olduğunu" savunarak, şöyle konuştu:

"Eğer gafil olsaydık, eğer kararlılığımızı ortaya koymasaydık İstanbul'da oynanan oyun bütün Türkiye'yi esir edecekti. Pensilvanya'dan Brüksel'e Berlin'den İsrail'e kadar, Washington'dan Londra'ya, Paris'e kadar herkesin derdi İstanbul. PKK ve FETÖ İstanbul derdi taşıyor. Temel, Kemal, Meral İstanbul'la yatıp kalkıyor. Bu kadar Türkiye düşmanı tek bir hedefe yöneldiyse biz boş mu duralım? Planlarını, oyunlarını bozmayalım mı?"

İstanbul'da seçimler niçin yenileniyor diye algı operasyonu yapanların hangi gerçekleri gizlediğinin sorulması gerektiğini söyleyen Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da ittifakın başarısı için İzmir teşkilatı da bayramdan sonra İstanbul'a gidecektir. Biz de İzmir teşkilatı olarak seçimden 3 gün önce 100 avukatla gidip İstanbul'un anahtarını şer ittifakından almadan gelmeyeceğiz bilginiz olsun. Her ülküdaşımızdan da bu çalışmayı beklediğimizi bilmenizi istiyorum."

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ise İstanbul seçimleri nedeniyle çeşitli basın organlarında kendisini "eski ülkücü" olarak tanıttığını aktararak "Kendilerine evrilmiş bir ülkücü sıfatıyla ortalıkta dolaşanlar en basit ifadeyle ahlaksızlardır." dedi.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da herkesin bayramlarını kutlayarak, şehitlere rahmet diledi.

Programa MHP MYK üyeleri, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Tekmelediği duba uçağın kanadına düştü, işinden oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

YÖK: Geleceğin meslekleri olarak addedilen programlar bu yıl açılmıştır

YÖK: Geleceğin meslekleri olarak addedilen programlar bu yıl açılmıştır

Veysel Eroğlu: Irak'ın su problemini çözeceğiz

Veysel Eroğlu: Irak'ın su problemini çözeceğiz

Ülke ekonomisine katkıları 400 milyar TL'yi aştı

Ülke ekonomisine katkıları 400 milyar TL'yi aştı

Ramazan Bayramı dolayısıyla 755 mahkumun cezasının indirilmesine karar verdi

Ramazan Bayramı dolayısıyla 755 mahkumun cezasının indirilmesine karar verdi

23 Haziran seçimi için 100 avukatla İstanbul'a gelecekler

23 Haziran seçimi için 100 avukatla İstanbul'a gelecekler

Türk 'Buz Kızı'nın yeniden gömülmesi için kampanya başlatıldı

Türk 'Buz Kızı'nın yeniden gömülmesi için kampanya başlatıldı

Polis, devlet televizyonuna baskın düzenledi

Polis, devlet televizyonuna baskın düzenledi

Binali Yıldırım'ın esprisi güldürdü: İmamoğlu bize lazım!

Binali Yıldırım'ın esprisi güldürdü: İmamoğlu bize lazım!
 

POPÜLER HABERLER

Trump destekçisine `milkshake´li saldırı

Trump destekçisine `milkshake´li saldırı

Malatya'da 7 bin 500 yıllık mühür bulundu

Malatya'da 7 bin 500 yıllık mühür bulundu

Yüzyıllık lezzet! Yiyen bir daha yiyor

Yüzyıllık lezzet! Yiyen bir daha yiyor

Korkunç iddia! Yakılan ve Nil Nehri'ne atılan cesetler...

Korkunç iddia! Yakılan ve Nil Nehri'ne atılan cesetler...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA