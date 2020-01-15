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MHP, Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'in istifasını istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanması sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Birol Şahin'in istifası istendi.

AA15.01.2020  10:54 - Güncelleme: 15.01.2020  11:16

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, sosyal medya hesabından partisinin kararına ilişkin paylaşımda bulundu.

Durmaz, "Milletçe haklı gururumuz olan Filenin Sultanları halkında, yapmış olduğu çirkin paylaşımı nedeniyle; Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in talimatlarıyla, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür." ifadesini kullandı.

Bu arada, Şahin'in istifasının istendiği ve en kısa sürede işleme konulacağı da öğrenildi.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'in, A Milli Kadın Voleybol Takımının Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanması sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımı tepkilere neden olmuştu.

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