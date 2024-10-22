MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* Tarihin kırılma noktasındayız. Dünyanın içinden geçtiği böyle bir dönemin tam ortasındayız.

* Belki bugünden sonra ülkemin şafağı bir başka sökecektir.

* Tarihin en büyük yükü omuzlarımızdadır.

* Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz hızlanmalı. Yüklendiğimiz yükü göz ardı etmeyeceğiz.

* Türkiye'nin çözemeyeceği sorunu yoktur

* Ekonomimiz fırtınayı aşmıştır. "Mahvolduk, bittik" diyenlere inat ilerlememiz devam etmiştir.

* İstihdam sayısı 33 milyona istihdam oranı da yüzde 50'ye yaklaşmıştır.

* Küresel krizler ve spekülatif ataklara rağmen Türkiye büyümüştür.

* Enflasyonla mücadele kesintisiz devam etmektedir ve desteğimiz sürmektedir. Enflasyonun tek haneli rakamlara ineceğine inancımız tamdır.

* Dünyada sular durmazken Türkiye'nin akılcı politikalarıyla öne çıkması siyasi istikrarı perçinleyecek müjdesi olmuştur.

* Ekonomi yönetimine güveniyoruz.

* Ekonomide yeni çığırlar açılacaktır.

* Cumhur İttifakı olarak hayat pahalılığını bitireceğiz.

* Yapacağız, başaracağız muhalefetin çizdiği asılsız tabloları başlarına külah diye geçireceğiz.

* Çılgın Türklerin neler yapacağını dünyaya göstereceğiz.

* Bebeklere, çocuklara, kadınlara, masum ve mazlum her insana kastedenler esvel-i safilindir.

* 'Yenidoğan Çetesi' kana susamış katiller güruhudur.

* Bir insan daha fazla nasıl bu kadar alçalabilir. Hangi ceza adaletin tecellisini sağlayabilir. Bunlara verilecek hangi ceza yüreklere su serpebilir.

* Adeta düğmeye basılmışçasına cinayetin seriye bağlanması başka bir tertibin ikmalini ister istemez akla getirmektedir. Elbette suçun önlenmesi ve suçluların yakasından tutulması milletimizin en haklı talebidir.

* Bu çete insanlığın yüz karasıdır. Bebek katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz.

* Organize ve çok aktörlü bir süreç faaliyette.

* Cinayetler siyasete malzeme yapılamaz.

* Önsözü çakal söylese de son söz her zaman Bozkurt'un olacaktır.

* Yeni dünya nizamı kurulmalıdır. Türk İslam dünyasının yeniden kendine gelmesi acil ihtiyaçtır.

* Aklımızı ve inancımızı diri tutmalıyız.

* Türkiye'nin etrafı yangın yeri. Siyonist barbarlık cinayetlerine ara vermeden devam ediyor. İsrail vandallığı ara verilmeksizin sürüyor.

* Türk, Türk'e yardır candır kardeştir. Sonuna kadar emanettir. Türk milleti hem bekleyen hem beklenen hem de belaları def eden kudret timsalidir.

* Seçimler zamanında yapılacaktır. Herkes hesabına buna göre yapmalı.

* Yapılan hiçbir ihanet hiçbir kötülük kimsenin yanına kalmaz. FETÖ elebaşına da kalmadı. Dilerim cehennemde ebediyen yansın. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur.

* Kulun hesabı varsa Allah'ın bir hesabı vardır. Allah ihmal etmez sadece mühlet tanır.

* Merhum Cahit Zarifoğlu'nun da dediği gibi haini mutlaka vur.

* Uzattığım el günlerde konuşuluyor çarpıtılıyor. Birileri rahat durmuyor ısrarla karanlıktan aydınlığa taş fırlatmaya çalışıyorlar.

Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil ortak aklı çalıştırmaya bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacı vardır ve olmalıdır. Türkiye'nin sorunu Kürtler değil bölücü terör örgütüdür.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti asimilasyon politikasına hiçbir zaman tenezzül etmemiştir.

* Terörizm hesaplı ve sistemli şiddet demektir. Terör için şiddet bir amaç değil araçtır. Toplumu ve mücadele ruhunu yıldırmak korkutmak dehşete düşürmek yegane düşüncedir.

* Terör için tek çözüm silah bırakmaktır.. Terörist elebaşı çıkıp tek taraflı silah bıraktığını ilan etmeli.

* Barışçıl yollar varken teröre uymak canavarlıktır.

* Kürt kardeşlerim gelin bir olalım beraber olalım aramıza girmek isteyenleri tarihin çöplüğüne gönderelim. Bayrağımız, dinimiz, milletimiz, anımız, acımız, geleceğimiz bir... Biz hep birlikte Türk milletiyiz.

Hain öldü! Ömrü millete kumpasla geçti

"Yenidoğan çetesi"nin şüpheli hemşireleri, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi

24 TV ekranlarında çarpıcı değerlendirme: Sınırlarımızın çok yakınında yangın var