Güncel

#CANLI MHP Lideri Bahçeli: Kıbrıs davamızdan geri dönüş yoktur

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tez ve tekliflerinin geçerliliği ve geleceği kesinlikle yoktur. Kıbrıs davamızdan geri dönüş yoktur.' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi21 Ekim 2025 Salı 10:33 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Hakikati söylemekten, temsil ve telaffuzundan en küçük tereddüt gösteremeyiz, göstermemeliyiz.

Evvelemirde söylemek ve üzerinde durmak istediğim birinci hakikat şudur, Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır.

Seçim sonucu seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC Parlamentosu acilen toplanmalı seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır.

Meselenin demokratik haklarla ve sandığa saygıyla alakası hiç yoktur, zira mesele vatan meselesidir, millet meselesidir, beka meselesidir, güvenlik meselesidir, onur ve şeref meselesidir.

Güvenlik garantileriyle Kıbrıs'taki Türk askeri varlığının federasyon gevelemesiyle tartışmaya açmak için müsait zaman ve zemin kollayanların çabaları boşuna hevesleri beyhudedir.

Kıbrıs'ın güvenliği ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır, bu kapsamda Kıbrıs Türk'tür hep de böyle kalacaktır.

