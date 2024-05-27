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MHP Lideri Bahçeli: Kirli oyunları teker teker bozuyoruz

Ankara'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaretinde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Kirli oyunları teker teker bozuyoruz. Hiçbir karanlık emel davamızı bozamayacaktır. Senaryo ile üstümüze geliyorlar.' dedi.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 14:12 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli: Kirli oyunları teker teker bozuyoruz
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Ankara'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

* Geçmişte Ülkücü şehitlerimizin dökülen kanlarında vebali bulunan malum çevrelerde bugünlerde strateji değiştirip, içimizi karıştırmaya teşebbüs etmelerini nefretle takip ediyoruz.

* Kirli oyunları teker teker bozuyoruz.

* MHP düşmanlarını hayretle izliyoruz.

* Dünün Ülkücü düşmanlarının kirli oyunlarını bozuyoruz.

* Halk TV, NOW TV, Sözcü TV başta olmak üzere MHP ve Ülkü Ocakları'nın düşmanlığına dönüşen gazete ve televizyonlarda itibar cellatlarına soyunan kimler varsa mahkemede dinlenmelerini bu hususta adli müracaatımızı en kısa sürede gerçekleştireceğimizi ilan ediyorum.

* Dış bağlantılı ajanlarla iş birliği yapanlarla hesaplaşacağız.

* Hiçbir karanlık emel davamızı bozamayacaktır.

* Senaryo ile üstümüze geliyorlar.

* Haksız iddialarda bulunanlar mahkemede dinlenmeli.

* Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadık, bize bu konuda durum hatırlatması yapanları muhatap alıp da insan yerine dahi koymayacağız

* Kalp sefasıyla mücadelesini yürüten, feragat abidesi gibi yükselen bir her dava arkadaşımızın gönlünde kurulan ümit ve ülkü şadırvanı hamdolsun hiç kurumamış hiç de kurumayacaktır.

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