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MHP Lideri Bahçeli, Şahin'i kabul etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin'i kabul etti.

IHA7 Ekim 2024 Pazartesi 16:15 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli, Şahin'i kabul etti
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Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, MHP Genel Merkezi'ndeki makamında gerçekleşen görüşmede Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Türk tekvandosunun geçmişten bugüne olimpiyat ve paralimpik oyunlarında, dünya ve Avrupa şampiyonalarında elde ettiği başarıları ve bugün geldiği noktayı Bahçeli'ye aktardı. MHP Genel Başkanı Bahçeli de Başkan Şahin'i kazanılan madalyalar ve başarılardan dolayı takdir ve tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda verilen resepsiyonda da Metin Şahin ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Mahmut Bozteke ve gümüş madalya elde eden Fatih Çelik ile hatıra fotoğrafı çekilmiş ve madalya kazanan sporcuları ve Türkiye Tekvando Federasyonu'nu, Türkiye'yi Paris'te en iyi şekilde temsil ettiği için kutlamıştı.

  • MHP lideri Devlet Bahçeli
  • Tekvando Federasyonu
  • şahin

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