MHP Lideri Bahçeli, Samsun'da 19 Mayıs 100. yıldönümü törenlerine katılacağını açıkladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs'ın 100. yıldönümü münasebetiyle Samsun Valiliğince gönderilen davete bugün Samsun Valisi Osman Kaymak'ı arayarak katılacağını söyledi.
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