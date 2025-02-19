MHP Lideri Bahçeli'den Ali Doğan için başsağlığı mesajı

Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Türk siyasetinde müstesna bir mevkii bulunan 20. ve 21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Sayın Ali Doğan'ın ebediyete irtihalinden derin bir üzüntü duydum. Kendisi ülkü ve ülke sevdalısıydı. Ülkücü şehidimiz Bleda Aybars Tekin'in de can beraberiydi. Merhum dava arkadaşım Ali Doğan'a Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Muhterem ailesine ve Kahramanmaraşlı kardeşlerime sabır ve baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet, menzili mübarek olsun inşallah."