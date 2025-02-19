İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2025 Çarşamba / 21 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,3035
  • EURO
    37,898
  • ALTIN
    3425.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MHP Lideri Bahçeli'den Ali Doğan için başsağlığı mesajı
Güncel

MHP Lideri Bahçeli'den Ali Doğan için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Ali Doğan için başsağlığı diledi.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 16:52 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli'den Ali Doğan için başsağlığı mesajı
ABONE OL

Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Türk siyasetinde müstesna bir mevkii bulunan 20. ve 21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Sayın Ali Doğan'ın ebediyete irtihalinden derin bir üzüntü duydum. Kendisi ülkü ve ülke sevdalısıydı. Ülkücü şehidimiz Bleda Aybars Tekin'in de can beraberiydi. Merhum dava arkadaşım Ali Doğan'a Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Muhterem ailesine ve Kahramanmaraşlı kardeşlerime sabır ve baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet, menzili mübarek olsun inşallah."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.