  • MHP lideri Bahçeli'den Amed Sportif Faaliyetler'e tebrik
MHP lideri Bahçeli'den Amed Sportif Faaliyetler'e tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesi dolayısıyla Kulüp Başkanı Nahit Eren'e tebrik mesajı göndererek, başarının Diyarbakır ve Türk futbolu adına önemli olduğunu belirtti.

IHA4 Mayıs 2026 Pazartesi 13:58
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesi dolayısıyla Kulüp Başkanı Nahit Eren'e tebrik mesajı gönderdi.

Bahçeli, mesajında 1990 yılında kurulan Amedspor'un kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu başarının Diyarbakır ve Türk futbolu açısından kıymetli bir gelişme olduğunu belirtti.

Bahçeli, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamlı başarıyı Diyarbakır'ımız ve Türk futbolu adına kıymetli bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Tarihi derinliği, kültürel zenginliği ve kadim hafızasıyla en değerli şehirlerimizden birisi olan Diyarbakır'ımızın, bu sportif başarıyla birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan daha da canlanmasını temenni ediyorum. Futbol kulübünüzün Süper Lig'e yükselişinin şehrimizin marka değerinin güçlenmesine, gençlerimizin spora yönelmesine ve futbolun birleştirici ruhunun daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunacağına inancım tamdır. Bu itibarla Amedspor'un Süper Lig yolculuğunda fair play ruhunu, sporcu ahlakını ve kardeşlik hukukunu önceleyen bir anlayışla hareket ederek Türkiye'mizin huzur, birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizin şahsınızda başta Amedspor Kulübü'nün değerli yöneticileri olmak üzere, tarihi başarının elde edilmesinde alın teri ve gayreti bulunan teknik heyeti, futbolcuları, kulüp çalışanlarını ve Amedspor taraftarlarını ayrı ayrı tebrik ediyor; 2026-2027 sezonunun Amedspor'a, Diyarbakır'ımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum."

